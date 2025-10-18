Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya’da kimya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Rusya’da kimya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

13:3118/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kimya tesisinde şiddetli patlama büyük bir yangına yol açtı.
Kimya tesisinde şiddetli patlama büyük bir yangına yol açtı.

Rusya’nın Sterlitamak şehrinde bulunan Avangard Kimya Fabrikası’nda dün akşam meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Rusya’da patlayıcı madde üretilen fabrikada korkulan oldu. Rusya’ya bağlı Başkürdistan Cumhuriyeti’ndeki Sterlitamak şehrinde bulunan Avangard Kimya Fabrikası’nda dün akşam patlama meydana geldi.


Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Khabirov yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. Khabirov, patlamanın nedeninin asli uzmanlar tarafından araştırıldığını belirtirken, olayın Ukrayna’ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiği yönündeki iddiaları reddetti.


Acil durum ekipleri ise gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarının bugün tamamlandığını bildirdi.


Avangard fabrikası, endüstriyel patlayıcılar üretmekte ve mühimmat imhası gerçekleştirmektedir. Fabrika, 2022 yılından bu yana Rusya devletine ait savunma sanayi şirketi Rostec’in kontrolü altındadır.



#Rusya
#kimya fabrikası
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik Meclis açıklamaları son durum: 2000-2008 arası sigortalılara erken emeklilik var mı?