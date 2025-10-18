Rusya’da kimya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Rusya’da patlayıcı madde üretilen fabrikada korkulan oldu. Rusya’ya bağlı Başkürdistan Cumhuriyeti’ndeki Sterlitamak şehrinde bulunan Avangard Kimya Fabrikası’nda dün akşam patlama meydana geldi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Khabirov yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. Khabirov, patlamanın nedeninin asli uzmanlar tarafından araştırıldığını belirtirken, olayın Ukrayna’ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiği yönündeki iddiaları reddetti.