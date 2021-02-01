​Rusya'da Navalnıy gözaltıları

Rusya’da ülkesine döndükten sonra tutuklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy’e destek amaçlı düzenlenen protestolar dün de sürdü. Navalnıy’ın destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı.
Başkent Moskova’da yoğunlaşan gösterilere polis çok sert müdahale ederken, öğleden sonra gözaltı sayısı 2 bini aştı. Polisin müdahalesine rağmen sokakları terk etmeyen göstericiler, kitleler oluşturarak ara sokaklarda Putin aleyhinde sloganlar atmaya devam etti.
- Polis şehir merkezine girişleri engellerken, birçok metro istasyonunu da giriş-çıkışlara kapattı. Navalnıy’ın ofisi, ülke genelinde toplam gözaltı sayısının 4 bin 52’ye ulaştığını açıkladı. Rus yetkililer izinsiz gösterilerin dağıtılacağını açıklamıştı. Gösterilere ilişkin sosyal medyada yayınlanan videolarda göstericilerin “Putin bir hırsız,” “Rusya için özgürlük” gibi sloganlar attığı görüldü.
Sarayın sahibi ortaya çıktı
Navalnıy’ın “Putin İçin Bir Saray” başlıklı bir video ile kamuoyuna tanıttığı sarayın sahibi ortaya çıktı. Milyarder iş insanı Arkadi Rotenberg, cumartesi günü Telegram haber kanalı Mash’in kendisiyle yaptığı röportaj videosunda sarayın kendine ait olduğunu açıkladı. Putin’e yakın bir isim olan 69 yaşındaki Rotenberg ülkenin en zengin isimlerinden. Rotenberg kendisiyle yapılan röportajda saray için “Bu gökten gelen bir hediye. Yeri çok güzel” dedi. Daha önce neden açıklamadığı sorusuna ise “Tamamen insani bir nedenle” yanıtını vererek “Bana karşı zaten yaptırımlar var” diye konuştu.