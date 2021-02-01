Dünya Rusyada Navalnıy gözaltıları
ASYA

​Rusya'da Navalnıy gözaltıları

Rusya'da Navalnıy gözaltıları

Rusya’da ülkesine döndükten sonra tutuklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy’e destek için düzenlenen protestolar dün de sürdü. Navalnıy ekibi 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Dün Moskova’da 2 binden fazla kişinin, ülke genelinde ise 4 bin 53 göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Navalnıy’ın destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı.
Navalnıy’ın destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı.

Rusya’da ülkesine döndükten sonra tutuklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy’e destek amaçlı düzenlenen protestolar dün de sürdü. Navalnıy’ın destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı.

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Başkent Moskova’da yoğunlaşan gösterilere polis çok sert müdahale ederken, öğleden sonra gözaltı sayısı 2 bini aştı. Polisin müdahalesine rağmen sokakları terk etmeyen göstericiler, kitleler oluşturarak ara sokaklarda Putin aleyhinde sloganlar atmaya devam etti.

  • Polis şehir merkezine girişleri engellerken, birçok metro istasyonunu da giriş-çıkışlara kapattı. Navalnıy’ın ofisi, ülke genelinde toplam gözaltı sayısının 4 bin 52’ye ulaştığını açıkladı. Rus yetkililer izinsiz gösterilerin dağıtılacağını açıklamıştı. Gösterilere ilişkin sosyal medyada yayınlanan videolarda göstericilerin “Putin bir hırsız,” “Rusya için özgürlük” gibi sloganlar attığı görüldü.

Rusya'da protestolar sürüyor: Bin 643 kişiye gözaltı
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Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor.
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Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova’da, 1643 kişi gözaltına alındı.
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Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.
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Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor.
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Rusya'da protestolar sürüyor: Bin 643 kişiye gözaltı
Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre 1643 kişi gözaltına alındı.

Sarayın sahibi ortaya çıktı

Navalnıy’ın “Putin İçin Bir Saray” başlıklı bir video ile kamuoyuna tanıttığı sarayın sahibi ortaya çıktı. Milyarder iş insanı Arkadi Rotenberg, cumartesi günü Telegram haber kanalı Mash’in kendisiyle yaptığı röportaj videosunda sarayın kendine ait olduğunu açıkladı. Putin’e yakın bir isim olan 69 yaşındaki Rotenberg ülkenin en zengin isimlerinden. Rotenberg kendisiyle yapılan röportajda saray için “Bu gökten gelen bir hediye. Yeri çok güzel” dedi. Daha önce neden açıklamadığı sorusuna ise “Tamamen insani bir nedenle” yanıtını vererek “Bana karşı zaten yaptırımlar var” diye konuştu.

Arkadi Rotenberg
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