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Dünya Rusyada skandal iddia Putinin yakın koruması Kremlin bahçesinde intihar etti
ASYA

Rusya'da skandal iddia: Putin'in yakın koruması Kremlin bahçesinde intihar etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın koruması Mihail Zaharov’un, Kremlin Sarayı bahçesinde intihar ettiği iddia ediliyor. Putin’in yakın koruması Zaharov’un ne şekilde intihar ettiğine dair herhangi bir bilgi aktarılmazken, eşiyle anlaşmalı olarak boşanma hazırlığında olduğu ve şu an eşiyle ayrı yaşadığı bilgilerine yer verildi. Kremlin'den intihara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Haber Merkezi İHA
Mihail Zaharov.
Mihail Zaharov.

Rusya’nın Moskova merkezli günlük gazetelerinden Moskovski Komsomolets, Putin’e yakın isimlerden biri olan Mihail Zaharov ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

SKANDAL İDDİA

Sosyal medyada yayın yapan Baza ajansı tarafından öne sürülen iddialara dayandırılan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın koruması olan Ulusal Güvenlik Servisi (FSO) görevlisi Mihail Zaharov, Kremlin Sarayı’nın bahçesinde intihar etti.

EŞİYLE SORUNLARI VARDI

"Putin’in korumalarından biri Kremlin arazisinde intihar etti" başlığıyla verilen haberde, Putin’in yakın koruması Zaharov’un ne şekilde intihar ettiğine dair herhangi bir bilgi aktarılmazken, eşiyle anlaşmalı olarak boşanma hazırlığında olduğu ve şu an eşiyle ayrı yaşadığı bilgilerine yer verildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan gazetede yer alan iddiaya, Kremlin’den henüz bir açıklama gelmedi.

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