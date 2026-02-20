Rusya’da turistleri taşıyan araç buzlu göle düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki "dünyanın en derin gölü" olarak bilinen Baykal Gölü’nde yerel saatle 07.30’da biri şoför, 8’i Çinli turist olmak üzere 9 kişinin bulunduğu araç, buzun kırılması sonucu suya düştü.

Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Baykal Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Igor Kobzev yaptığı açıklamada, 1 turistin kurtulduğunu, 7 turist ile şoförün kaybolduğunu ve hayatını kaybettiklerinin varsayıldığını ifade etti.