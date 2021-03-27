Dünya Rusyada Türk vatandaşlarının kaldığı evde patlama
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Rusya'da Türk vatandaşlarının kaldığı evde patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşamını sürdüren dört Türk vatandaşının evinde gaz patlaması meydana geldi. Evin tamamının yıkılmasına neden olan patlamada, Türk vatandaşlarının dördünün de yaralandığı, bir kişinin taburcu olduğu diğerlerinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Rusyada Türk vatandaşlarının kaldığı evde patlama
Moskova'da patlama: Dört Türk yaralandı

Rus Ria haber ajansının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'nın "Yeni Moskova" bölgesinde müstakil bir evde gaz patlaması meydana geldi.

Ev tamamen yıkıldı

Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken, Türk vatandaşlarının da yaşadığı ev tamamen yıkıldı. Enkazdan çıkarılan kişiler yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, olayın tüp gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği ifade edilirken, olayla ilgili olarak Rusya Soruşturma Komitesinin inceleme başlattığı bildirildi.

Üçünün durumu ağır

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu olayda Rusya'da işçi olarak çalışan dört Türk vatandaşı yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin taburcu olduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

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