Dünya Rusyada üniversiteye silahlı saldırı 8 ölü 28 yaralı
ASYA

Rus ya’da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü 28 yaralı

Rusya Sibirya’da 18 yaşındaki Timur Bekmansurov isimli genç, Perm State Üniversitesi’ne girerek uzun namlulu silahla etrafa ateş açtı. 8 öğrencinin öldüğü saldırıda 28 kişi de yaralandı. Büyük panik yaşanan okulda öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı. Saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus​ya’da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü 28 yaralı, Rusyadaki üniversite saldırısı
Saldırı nedeniyle okulda büyük bir panik yaşanırken öğrenciler pencerelerden atlayarak binadan kaçmaya çalıştı.

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm Devlet Üniversitesi’nde yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle okulda büyük bir panik yaşanırken öğrenciler pencerelerden atlayarak binadan kaçmaya çalıştı. Saldırganın silahla vurularak etkisiz hâle getirildiği, yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Öğrenciler camlardan atlayarak kurtuldu
OYNAT 00:36
Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: Öğrenciler camlardan atlayarak kurtuldu
Rusya'daki Perm Üniversitesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. Rus medyası, hayatını kaybedenler ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Rus medyası, olayda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Saldırı esnasında çekilen görüntülerde, öğrencilerin camdan atlayarak kendilerini kurtardığı görülüyor.

  • Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 18 yaşındaki Timur Bekmansurov ismindeki bir genç olduğunu ve eylemi planlı bir şekilde yaptığını açıkladı. Bekmansurov’un saldırı öncesi uzun süre hazırlık yaptığı, silah almak için para biriktirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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