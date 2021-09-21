Rus ya’da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü 28 yaralı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm Devlet Üniversitesi’nde yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle okulda büyük bir panik yaşanırken öğrenciler pencerelerden atlayarak binadan kaçmaya çalıştı. Saldırganın silahla vurularak etkisiz hâle getirildiği, yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
- Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 18 yaşındaki Timur Bekmansurov ismindeki bir genç olduğunu ve eylemi planlı bir şekilde yaptığını açıkladı. Bekmansurov’un saldırı öncesi uzun süre hazırlık yaptığı, silah almak için para biriktirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.