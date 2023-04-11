Rusya’da yanardağ patlaması: Son 60 yılın en büyük kül istilası

Rusya’nın Kamçatka Bölgesi’ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kül bulutları yükseldi. Kısa süre içinde yayılan küller yanardağının en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı. Yanardağ çevresinde herhangi bir tehlike yaşanmazken bölgeye yayılan küller hayatı durma noktasına getirdi. Bölge yönetimi karayollarının trafiğe kapatıldığını duyururken okullar da geçici bir süreliğine tatil edildi. Evlerin içme suyu hatlarının da zarar görmesiyle musluklardan çamur aktığı ve bölge sakinlerine temiz tedarik edilmeye çalışıldığı duyuruldu.