Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi: Tsunami uyarısı yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS-United States Geological Survey) verilerine göre, Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında yerel saat ile 06.37'de (02.37 GMT) 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 39.5 kilometre derinlikte hissedilirken, kıyı şeridi boyunca tsunami uyarısında bulunuldu.





YÜKSEK ALARMA GEÇİLDİ





Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek, tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı.





Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğine dikkati çeken Solodov, "Tsunami tehdidi ilan edildi." dedi.





Solodov, vatandaşların Halaktırskiy Plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.





YIKIM VE CİDDİ HASAR YOK





Halihazırda yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmadığını kaydeden Solodov, güncellenen verilere göre, depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7,7 olarak belirlendiğini de aktardı.



