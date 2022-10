Rusya'dan Kerç Köprüsü açıklaması

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'





Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüdeki patlamanın ardından paylaştığı Twitter mesajında saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğunu vurguladı:



\"Kırım, köprü ve başlangıç. Yasa dıış olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya geri dönmeli ve Rus işgalcilere dair her şey sınır dışı in elindeki her şey kovulmalı.\"