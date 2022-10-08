Rusya'dan Kerç Köprüsü açıklaması

'BU DAHA BAŞLANGIÇ' Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüdeki patlamanın ardından paylaştığı Twitter mesajında saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğunu vurguladı: \"Kırım, köprü ve başlangıç. Yasa dıış olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya geri dönmeli ve Rus işgalcilere dair her şey sınır dışı in elindeki her şey kovulmalı.\"

19 kilometre uzunluğundaki köprünün üstündeki demiryolu hattı ise, yine Putin tarafından bir yıl sonra açıldı. Putin, 3,6 milyar dolara malolan köprü üzerinden geçen ilk yolcu treninin kaptan köşkünde de medyaya görüntü verdi.

PUTİN'İN EN PRESTEJLİ PROJESİ Kremlin medyası tarafından Vladimir Putin'in en prestijli projesi olarak sunulan ve Rusya'nın dünya sahnesine dönüşünün sembollerinden biri olan köprü, Mayıs 2018'de Rusya'nın gövde gösterisiyle açıldı. Rus lider Putin bizzat gelip açılışını yaptığı köprüdeki tören, Rus televizyonları tarafından canlı olarak yayınlandı.

BOMBA YÜKLÜ KAMYON PATLADI Rus medyasına yansıyan ilk haberlere göre, Kerç Boğazı üstündeki köprüde bir kamyon infilak etti. Analistler, Ukraynalıların bomba yüklediği bir kamyonun köprü üstünde patlatıldığını tahmin ediyor.

Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Rusya'ya 'Marilyn Monroe'lu gönderme: Mutlu yıllar sayın başkan

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sekizinci ayını doldurmaya hazırlanırken Vladimir Putin, 70'inci doğum gününden bir gün sonra en ağır darbeyi yedi. Putin'in sekiz yıl önce el koyduğu yarımada ile Rusya arasındaki bağlantıyı sağlayan devasa Kerç Köprüsü, bu sabahki patlamanın ardından yerle bir oldu. Kerç Boğazı üstünden yükselen alevler ve dumanlar anında dünya basınında son dakika olarak servis edildi. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüdeki patlamanın ardından yaptığı paylaşımda, "Kırım, köprü ve başlangıç" dedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov ise, Marilyn Monroe'nun söylediği 'Happ birthday, Mrs. President' (İyi ki doğdun Sayın Başbakan) şarkısıyla birlikte yanan köprünün videosunu "Günaydın, Ukrayna" mesajıyla paylaştı.

