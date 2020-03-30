Rusya'dan kritik koronavirüs raporu: Gençler de dikkat etsin Rusya'dan kritik koronavirüs raporu: Gençler de dikkat etsin Dünya üzerinde 500 binden fazla insanda görülen yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19), 24 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda uzmanlar gençlerin kronik hastalığı olmadığı sürece çok fazla risk grubunda olmadığını belirtmişti. Ancak arka arkaya İngiltere'de 18 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü kafaları karıştırmaya yetti. Rusya'dan da konuyla ilgili kritik koronavirüs raporu açıklandı. Buna göre hastalığa her yaş grubunda insanın yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 12:24 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 12:32 DHA