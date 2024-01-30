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Dünya

Rusya'dan NATO'ya karşı nükleer plan

Rusya, NATO'nun nükleer silahlarına karşı hazırlıklarının olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini belirterek, ülkesinin güvenliği için planlar hazırladıklarını ifade etti.

18:23 - 30/01/2024 Salı
AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile bir araya geldi.

İki bakan, başkent Moskova'daki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Afrika'daki duruma dikkati çeken Lavrov, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı grupların terör tehdidinin arttığını ve bundan endişe duyduklarını belirtti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunda (ECOWAS) ortaya çıkan sorunlara işaret eden Lavrov, "ECOWAS üyeler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan sorunların eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla çözüleceğini umuyoruz." dedi.

Lavrov, kendilerinin Afrika kıtasındaki krizlere Gambiya ve Afrikalıların çözüm bulmasından yana olduklarını dile getirdi.

"BM'nin İsrail ile temaslarda UNRWA sorununu çözeceğini umuyoruz"

İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarını 7 Ekim saldırılarına karışmakla suçladığına dikkati çeken Lavrov, BM'nin İsrail ile temaslarda bu sorunu çözeceğini umduğunu kaydetti.

Lavrov, "Soruşturma yapılacaksa gerçekler ortaya çıkacak ancak eğer soruşturma esnasında UNRWA'nın cezalandırılması söz konusu ise alınacak karar doğru olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, UNRWA'nın işgal edilen topraklarda Filistinlilerin hayati koşullarının iyileştirilmesi yönünde çeşitli projeler hayata geçirdiğini hatırlattı.

ABD'nin İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, bu konudaki bilgileri denetlediklerini belirterek, "NATO'nun 3 ülkesine (ABD, İngiltere ve Fransa) ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak görüyoruz ve Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için planlar oluşturuyoruz." dedi.

"ECOWAS'ı ülkelerle etkileşim sağlamaya çağırıyoruz"

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise Afrika'nın yaklaşımlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılma kararı aldıklarına dikkati çeken Tangara, ECOWAS'a söz konusu ülkelerle etkileşim sağlama çağrısında bulundu.



#Nükleer Silah
#Afrika
#ECOWAS
#Gambiya
#Lavrov
#Rusya
#TANGARA
#UNRWA
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