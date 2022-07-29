Rusya'dan OPEC+ anlaşmasına ilişkin açıklama

“Tüketim değil önceliğimiz üretim”<br><br>Siyah domatesin şifa deposu ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendiklerini ve ilk dikimleri tohum olarak kullanacaklarını belirten Yılmaz, “Siyah domatesleri bizde ilk gördüğümüzde şaşırmıştık. Arkadaşımız Meksika'ya gitti. Orada bu domatesi görünce, bizde Düzce'nin verimli topraklarında bunu denemek istedik. 5 tane fide ile başladık. Bu sene tüketim değil, üretim odaklı düşünüyoruz. Seneye 2-3 dönüm arazi üzerinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Siyah olduğunu görünce bununla ilgili araştırma yaptık. Bir çok hastalığa iyi geldiğini ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendik. Bu sene tüketim değil üretim yapacağız. Tohumlarından istifade edip seneye bunu Düzce'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha ilerleyen yıllarda büyük bir alana siyah domatesi yaymayı amaçlıyoruz” dedi.