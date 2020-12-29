Dünya Rusyadan Türkiye sınırına yığınak
ORTADOĞU

​Rusya’dan Türkiye sınırına yığınak

Rusya’dan Türkiye sınırına yığınak

Rus ordusu, Suriye’nin Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü’nden yüzlerce asker ve aracı Haseke’nin Kamışlı ilçesine gönderdi. Kamışlı ve çevresindeki Rus askeri sayısı 1000’e ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus ordusu, son bir aydır bölgeye çok sayıda asker ve askeri teçhizat sevk etti.
Rus ordusu, son bir aydır bölgeye çok sayıda asker ve askeri teçhizat sevk etti.

Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke ve çevresinde varlığını güçlendirmeyi sürdürerek, asker sayısını 1000’e çıkardı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, Fırat Nehri’nin doğusundaki Haseke ilinde son 1 aydır üs ve diğer askeri noktalarına yığınak yapmaya hız verdi.

2 SAVAŞ UÇAĞI, 6 HELİKOPTER

Rus ordusu, aralık ayı süresince Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü’nden nakliye uçaklarıyla yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı araç ile lojistik TIR’larını Haseke’nin Kamışlı ilçesine gönderdi. Son olarak geçen hafta 2 savaş uçağı ve 6 helikopterin yanında çok sayıda Rus askeri, Lazkiye’den Kamışlı ilçesine ulaştı. Askerler, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı ve yakınındaki Rus üssünde konuşlandı. Takviyelerin ardından havaalanı ve çevresinde konuşlu Rus askerlerinin sayısı iki katına çıkarak 1000’i buldu.

RUS ORDUSU, REJİM GÜÇLERİNİ EĞİTİYOR

  • Rusya, ülkenin farklı bölgelerinde rejim saflarında bulunan ve özel olarak desteklediği gruplardan seçtiği 1200 kişiyi de Kamışlı Havaalanı’nda topladı. Rus komutanlar, 300 kişilik gruplara ayırdıkları rejim askerlerini, ağır silah ve keskin nişancılık gibi alanlarda eğitiyor. Eğitimler, Kamışlı Havaalanı’nda sabah erken saatlerde başlarken, her bir grubu 3 Rus askeri komuta ediyor.

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