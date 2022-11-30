Rusya'nın Bryansk bölgesindeki petrol tesisinde yangın çıktı

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığını açıkladı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangının yaklaşık 2 bin metrekare alana yayıldığını belirten Bogomaz, gece başlayan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.
Bogomaz, yangın nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.
Öte yandan, Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının, türü henüz tanımlanamayan bir mühimmatla tesisin vurulması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.