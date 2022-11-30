Dünya Rusyanın Bryansk bölgesindeki petrol tesisinde yangın çıktı
AVRUPA

Rusya'nın Bryansk bölgesindeki petrol tesisinde yangın çıktı

Rusya, Ukrayna sınırında bulunan Bryansk bölgesindeki petrol depolama tesisinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın Bryansk bölgesindeki petrol tesisinde yangın çıktı
Bryansk şehrinde bir petrol deposu patladı.

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığını açıkladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının yaklaşık 2 bin metrekare alana yayıldığını belirten Bogomaz, gece başlayan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Bogomaz, yangın nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan, Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının, türü henüz tanımlanamayan bir mühimmatla tesisin vurulması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

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