Rusya'nın Su-57'si Çin'de görücüye çıktı: Peki söylenildiği kadar var mı? Özellikleri neler?

Havacılık analistleri, Su-57'nin Ukrayna gibi yüksek riskli bölgelerde konuşlandırılmasından, muhtemelen düşürülmekten ve daha fazla eleştiriden kaçınmak için özellikle kaçındığını belirterek, gerçek savaş tecrübesini sorguladılar. Hava gösterisi izleyicilerini büyüleyebilse de Su-57'nin itibarı Rus yetkililerin abartılarıyla pek örtüşmüyor.









Rusya'nın Su-57E'si Çin'de

Rus devletine ait askeri-sanayi şirketi Rostec, Guangdong eyaletindeki Zhuhai kentinin dışında Salı günü başlayan 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Sukhoi Su-57'nin (NATO adı Felon) sergilenmesine büyük umutlar bağladı.





Rus devlet medya kuruluşu Tass, beşinci nesil hayalet savaş uçağının ihraç modeli olan Su-57E'nin uluslararası havacılık ve uzay ticaret fuarının “ilk gününde gökyüzüne yükseldiğini” ve “hava gösterisi katılımcılarından büyük ilgi gördüğünü” bildirdi. Uçağın pilot koltuğunda ünlü test pilotu Sergey Bogdan yer alırken, uçak akrobasi manevraları da yaptı.





Tass ayrıca Rostec CEO'su Sergey Chemezov'un şu sözlerini aktardı:

“Su-57, tüm savaş senaryolarında olağanüstü performans özelliklerini dünya çapında kanıtlayan tek beşinci nesil bir savaş uçağıdır. Savaş uçağı ayrıca düşük radar izi ve gelişmiş yerleşik savunma sistemleri sayesinde etkileyici bir beka kabiliyetine sahiptir.”









'En büyük rekabet avantajı gerçek muharebe angajman deneyimidir'

Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheyev de Su-57'nin savaşta kullanımının altını çizdi.





Mikheyev, “Su-57E beşinci nesil uçakların tüm gereksinimlerini tam olarak karşılıyor. En büyük rekabet avantajı gerçek muharebe angajman deneyimidir. Rusya Savunma Bakanlığı savaşta mükemmel bir performans sergilediğini söyledi. Bu jet, en yeni füzeleri içeren güçlü silahlarının yanı sıra düşük iz ve modern araç savunması sayesinde yüksek beka kabiliyetiyle de öne çıkıyor” dedi.









Su-57E hakkında söylenmeyenler

Su-57'nin Airshow China'da sergilenmesinin amacı çok amaçlı avcı uçağına ilişkin farkındalığı arttırmak olsa da, havacılık analistleri ve gözlemcilerinin çoğu Chemezov ve Mikheyev tarafından yapılan açıklamalara ihtiyatlı bir şekilde yaklaşıyor.





Geçtiğimiz hafta Su-57 prototipi hava gösterisinden önce geldiğinde uçak kamuoyunda alay konusu olmuştu. Yorumculardan gelen eleştiriler sosyal medyada hızla yayıldı ancak bu eleştiriler Rus savaş kuşuna karşı önyargılı olabilecek ABD'li havacılık meraklılarından gelmedi. Bunun yerine, bulabildikleri her eksikliğin altını çizen Çin'dekilerden geldi.





Söz konusu olan, uçağın Rusya'nın düşmanlarının bir zamanlar sadece hayal edebilecekleri şekilde fotoğraflanmış olmasıydı ve kısa süre içinde koltuk meraklıları ve havacılık meraklıları tespit edebildikleri her eksikliğe ağırlık verdiler. Ancak prototipin fotoğrafları tüm kusurlarının dünya tarafından görülmesini sağladı.









Bir hava gösterisinde etkileyici bir uçak olarak kalabilir

Dahası, Çin'e ulaştığında Su-57'nin pek de “gizli” görünmemesinin tek nedeni uçağın Chemezov ve Mikheyev'in ifade ettiği tüm o abartıyı gerçekten karşılayamamış olması değildi. Kremlin'in Su-57'yi Ukrayna semalarında uçurmadığı ve muhtemelen bunun iyi bir nedeni olduğu düşünüldüğünde, savaş etkinliği iddiaları gerçekten gülünç.





Moskova bir tanesinin dahi düşürülmesi durumunda bunun kötü bir reklam olacağının farkında ve bu nedenle etkileyici beka kabiliyeti düşük radar iziyle övünülen uçak Ukrayna hava savunma sistemlerinin menzilindeki herhangi bir noktada konuşlandırılmış değil.





Başka bir deyişle, bir hava gösterisinde etkileyici bir uçak olarak kalabilir, ancak Rusya kadar isterse istesin, bu gösteri yabancı alıcıların uçak için sıraya girmesine neden olmayacaktır.



