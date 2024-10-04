F-35’i boyayla ‘durdurdular’

Filistin Eylem Grubu’ndan aktivistler, F-35 bileşenleri üreten İngiltere’deki Teledyne CML Composites fabrikasını hedef aldı. Aktivistler, F-35 savaş uçakları için hayati önem taşıyan parçaların üreticisi Teledyne’nin silah fabrikasının çatısına çıktı. Çatıda delik açan eylemciler, içeriye kırmızı boya dökerek protesto etti. İngiliz basını, üretimin aylarca aksayabileceği yorumunu paylaştı. Temmuz ayında aktivistler, şirketin askeri ihracatının ölümcül sonuçlarını vurgulamak için sembolik bir eylemde bulunarak Bromborough tesisinin kapılarından bir minibüsle geçtiği sırada binayı kırmızı boyayla kaplamışlardı. Nisan ayının başlarında ise aktivistler, Batı Yorkshire’daki Shipley’de bulunan Teledyne Defense and Space tesisini işgal ederek, İsrail’e gönderilecek askeri elektronik cihazların üretimini durdurmuştu.