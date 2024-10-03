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Hamas'tan işgalci İsrail'e 'toprakların sahibi' mesajı: Rüyaları gerçekleşmeyecek

Hamas'tan işgalci İsrail'e 'toprakların sahibi' mesajı: Rüyaları gerçekleşmeyecek

20:223/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
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Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk.
Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk.

Hamas'tan, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Hamas'ın Filistin'de bulunduğunu ve işgalci İsrail ile savaştığı belirtilen açıklamada, "Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesi kullanıldı.

Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, "
Hamas ya da liderlerinin Gazze Şeridi'nden uzaklaştırılmasının İsrail'in gerçekleştirilemeyecek rüyası
" olduğunu ifade etti.

Rışk, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail'in rüyası gerçekleşmeyecek"

Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rışk, bazı medya kuruluşlarının yaydığı mantık dışı söylentiler hakkında genellikle yorum yapmadığını kaydetti.

Rışk, "
Hamas, Filistin'de bulunuyor ve Filistin'i işgal eden düşmanla savaşıyor. Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası.
" ifadesini kullandı.
Hamaslı lider, "
mantık gereği işgalcinin gitmesinin; bu topraklarının sahiplerinin ve sakinlerinin kalmasının gerektiğine
" dikkati çekti.

'Ateşkes konusunda yeni fikirler var' iddiası

Kuveyt'teki "Aljarida" gazetesinin kimliğini belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Hamas liderlerinin ve tüm silahlı mensuplarının Gazze'den Sudan'a güvenli bir şekilde çıkmasını gerektirecek bir ateşkes konusunda bazı yeni fikirlerin olduğuna" yer verilmişti.

İsrail, Sudan veya Hamas ile İsrail arasındaki arabulucu ülkelerden henüz habere ilişkin herhangi açıklama yapılmadı.



#Hamas
#Gazze
#israil
#Ateşkes
#Esir Takası

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