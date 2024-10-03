Hamas'tan işgalci İsrail'e 'toprakların sahibi' mesajı: Rüyaları gerçekleşmeyecek

2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra geliştirilen Demir Kubbe, terör örgütü İsrail'in her şeyi demek. İsrail'i hedef alan roketlerden korunmak için üretilen sistemin geliştirilmesi sürecine teknolojik destek ve milyarlarca dolar mali destek sağlayan ABD de satın aldı. Peki Hamas bu sistemi nasıl aşabiliyor?