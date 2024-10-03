Hamas'tan işgalci İsrail'e 'toprakların sahibi' mesajı: Rüyaları gerçekleşmeyecek

Hamas'tan, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Hamas'ın Filistin'de bulunduğunu ve işgalci İsrail ile savaştığı belirtilen açıklamada, "Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesi kullanıldı.
Rışk, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.
"İsrail'in rüyası gerçekleşmeyecek"
Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rışk, bazı medya kuruluşlarının yaydığı mantık dışı söylentiler hakkında genellikle yorum yapmadığını kaydetti.
'Ateşkes konusunda yeni fikirler var' iddiası
Kuveyt'teki "Aljarida" gazetesinin kimliğini belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Hamas liderlerinin ve tüm silahlı mensuplarının Gazze'den Sudan'a güvenli bir şekilde çıkmasını gerektirecek bir ateşkes konusunda bazı yeni fikirlerin olduğuna" yer verilmişti.
İsrail, Sudan veya Hamas ile İsrail arasındaki arabulucu ülkelerden henüz habere ilişkin herhangi açıklama yapılmadı.