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Katar'dan terör devleti İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardım talimatı

Katar'dan terör devleti İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardım talimatı

00:474/10/2024, Cuma
AA
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Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, terör devleti İsrail'in katliam saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı verdi. Başta tıbbi malzemeler olmak üzere insani yardımların Katar'ın Lübnan'a destek veren tutumu kapsamında gerçekleşeceği belirtildi.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, işgalci İsrail'in gerginliği tırmandırdığı Lübnan'a insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar Emiri'nin, terör devleti İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a acil yardım gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Başta tıbbi malzeme gönderilmesi olmak üzere insani yardımın, "Katar'ın Lübnan'a destek veren tutumu kapsamında" yapılacağı kaydedildi.


Terör devleti İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden işgalci İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, işgalci İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise işgalci İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. Terör devleti İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Katil İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.


#Katar
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