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Netanyahu'nun eşini korku sardı: 'F-35 iddiası' dünyada gündem oldu

Netanyahu'nun eşini korku sardı: 'F-35 iddiası' dünyada gündem oldu

Seren Som
10:2931/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sara Netanyahu
Sara Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen ay ABD'ye düzenlediği seyahat dönüşünde, eşi Sara Netanyahu'nun "misilleme korkusuyla" ısrarlı talebi üzerine başbakanlık uçağına iki F-35 savaş jetinin eşlik ettiği öne sürüldü.

Terör devleti İsrail'in "
Walla
" internet sitesinin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin Başbakanın eşi Sara Netanyahu'nun başbakanlık uçağının "
düşürülmesinden korkması
" üzerine, ABD seyahati için İsrail ordusundan savaş jetlerinin eşlik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.
Sara Netanyahu

Misilleme endişesi

Haberde, Sara Netanyahu'nun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'ta İsrail hava saldırılarında öldürülmesinin ardından gerçekleşebilecek olası bir "
misillemeden
" korktuğu belirtildi.

'İki F-35 eşlik etti' iddiası

Habere göre, İsrail ordusu, seyahatin tamamı için savaş jeti tahsis etmeyi reddetti ancak İsrail Başbakanlık Ofisi daha sonra dönüş yolculuğu için talepte bulundu.
Bunun üzerine, İsrail ordusuna ait iki F-35, Netanyahu'nun uçağına İsrail hava sahasında eşlik etti.

Fotoğrafların çekilmesine karşı tedbir

Haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin başbakanlık uçağına eşlik eden F-35’lerin fotoğrafını yayınlamak istediği ancak bunun İsrail Hava Kuvvetlerince reddedildiği, ayrıca jetlere başbakanın uçağının arkasında uçması talimatı verildiği anlatıldı.

  • Söz konusu önlemin başbakanlık uçağından jetlerin fotoğraflarının çekilmesine karşı alındığı belirtildi.

Jet yalanlama

İsrail Başbakanlık Ofisi, haberi "tamamen yalan" olarak nitelendirirken İsrail ordusu yalnızca "başbakanın uçağının güvenliği güvenlik değerlendirmeleri ve yönetmeliklere göre belirlenir" açıklamasında bulundu.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 24 Eylül'de ABD'ye gitmiş, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin hemen ardından İsrail'e dönüş yolculuğuna çıkmıştı.


#Sara Netanyahu
#İsrail
#F-35
#ABD

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