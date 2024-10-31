Netanyahu'nun eşini korku sardı: 'F-35 iddiası' dünyada gündem oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen ay ABD'ye düzenlediği seyahat dönüşünde, eşi Sara Netanyahu'nun "misilleme korkusuyla" ısrarlı talebi üzerine başbakanlık uçağına iki F-35 savaş jetinin eşlik ettiği öne sürüldü.
Misilleme endişesi
'İki F-35 eşlik etti' iddiası
Fotoğrafların çekilmesine karşı tedbir
Haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin başbakanlık uçağına eşlik eden F-35’lerin fotoğrafını yayınlamak istediği ancak bunun İsrail Hava Kuvvetlerince reddedildiği, ayrıca jetlere başbakanın uçağının arkasında uçması talimatı verildiği anlatıldı.
- Söz konusu önlemin başbakanlık uçağından jetlerin fotoğraflarının çekilmesine karşı alındığı belirtildi.
Jet yalanlama
İsrail Başbakanlık Ofisi, haberi "tamamen yalan" olarak nitelendirirken İsrail ordusu yalnızca "başbakanın uçağının güvenliği güvenlik değerlendirmeleri ve yönetmeliklere göre belirlenir" açıklamasında bulundu.
- İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 24 Eylül'de ABD'ye gitmiş, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin hemen ardından İsrail'e dönüş yolculuğuna çıkmıştı.