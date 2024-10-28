İsrail parlamentosu karıştı: Ben-Gvir ile tartışan Lapid Netanyahu hükümetini topa tuttu

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, parlamentoda konuşma yaptığı sırada aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile arasında tartışma çıktı. İsrail'i Binyamin Netanyahu'dan daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadığını vurgulayan Lapid, "Bu hükümet, Aralık 2022'nin sonundan bu yana iki yıldır görevde. Bu hükümetin sayabileceği tek bir olumlu değişiklik var mı?" dedi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de ekonomiyi mahvettiğini ifade eden Lapid, "Bakan olduğundan beri daha fazla saldırı, daha fazla cinayet, daha fazla suç, daha fazla terörizm oldu. Sözde yüz, eylemde sıfır." ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, yeni yasama döneminin açılışı sırasında parlamentoda milletvekillerine hitap etti.
Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, İsrail'i Binyamin Netanyahu'dan daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadığını vurguladı.
"Bizi tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"
"İsrail vatandaşlarının tünellerde öleceğini hiç düşündünüz mü?"
Netanyahu hükümetine yüklenmeye devam eden Lapid, “İsrail'e hiç daha fazla füze isabet etti mi? İsrail'de hiç daha fazla sivil ve asker öldü mü? Vatandaşlar uzun bir süre için evlerinden tahliye edildi mi? En kötü kabuslarınızda bile yüzlerce İsrail vatandaşının terk edileceğini ve tünellerde öleceğini hiç düşündünüz mü?” dedi.
"Smotrich'in Bakanlığı döneminde daha fazla cinayet oldu"
Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ekonomiyi mahvettiğini savunan Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i de “terör saldırılarını önlemek yerine olay yerlerinde keyif çatmakla” eleştirdi. Ben-Gvir'in parlamentoda da terörizmi desteklemekten hüküm giymiş tek kişi olduğunu belirten Lapid, “İstatistikler yalan söylemiyor. Bakan olduğundan beri daha fazla saldırı, daha fazla cinayet, daha fazla suç, daha fazla terörizm oldu. Sözde yüz, eylemde sıfır” dedi.
Lapid'in sözlerinin ardından Ben-Gvir'in Lapid'e bağırması ile ikili arasında sözlü tartışma çıktı.