İsrail parlamentosu karıştı: Ben-Gvir ile tartışan Lapid Netanyahu hükümetini topa tuttu

Nasrallah'ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Carmel Gat'ın ölümünden de pay çıkarın. Sinwar'ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Nir Oz'da öldürülenlerden de pay çıkarın. Haniye'nin öldürülmesinden pay çıkarmak istiyorsanız, Nova'nın sorumluluğunu üstlenin. Bizi tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi, bizi bu felaketten kurtaracak doğru kişi olduğunu iddia edemez. Sayın Netanyahu, İsrail Devleti'ni sizden daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadı. Bu hükümet, Aralık 2022'nin sonundan bu yana iki yıldır görevde. Bu hükümetin sayabileceği tek bir olumlu değişiklik var mı? İsrail vatandaşları için yaptığınız tek bir iyi şey var mı?