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Katil Netanyahu Orta Doğu'da nihai hedefini açıkladı: İran'ın şer eksenini ortadan kaldıracağız

Katil Netanyahu Orta Doğu'da nihai hedefini açıkladı: İran'ın şer eksenini ortadan kaldıracağız

20:5128/10/2024, Pazartesi
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında artan tansiyon İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasıyla iyice tavan yaptı. Netanyahu İsrail'in uzun vadedeki hedefini belirttiği açıklamasında, İran'la ilgili olan planı da ifade etti. Netanyahu uzun vadeli stratejilerinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu ve bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



#Binyamin Netanyahu
#İran
#Knesset

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