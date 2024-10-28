Katil Netanyahu Orta Doğu'da nihai hedefini açıkladı: İran'ın şer eksenini ortadan kaldıracağız

İşgalci İsrail ordusunun gece saatlerinde İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırısı, ülke içerisinde tartışmalara neden oldu. Hem iktidar ortağı hem de muhalefet kanadından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepkiler geldi. İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman, yaşananları 'hükümetin şovmenlik ve halkla ilişkiler kampanyası' olarak niteledi.