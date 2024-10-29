Ateşkese bir kez daha ret

İsrail medyasına göre Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin önerdiği kısa süreli ateşkesi de reddetti. Sisi, Gazze’deki 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes yapılmasını teklif etmişti.
İsrail basını, hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın teklifini kabul etmediği belirtildi. Kanal 12'nin haberinde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirildi. Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi. Sisi, Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes önerdiklerini söylemişti.
‘KOALİSYON ORTAKLARINA RÜŞVET DAĞITIYOR’
Öte yandan İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu koalisyon ortaklarına "rüşvet vermekle" suçladı. "Gazze'de Hamas'ın elinde halen kadın askerler varken, İsrail hükümeti (askerden) kaçma yasasına destek veriyor" ifadelerini paylaşan Lapid, dindar Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısına tepki gösterdi. Lapid, "Netanyahu, savaşa asker gönderirken, siyasi olarak ayakta kalabilmek için koalisyon ortaklarına rüşvet veriyor." ifadeleriyle hükümeti eleştirdi. Diğer taraftan Lapid, parlamentoda konuşma yaptığı sırada aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile arasında tartışma çıktı.