S-400 sancısı

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin saha testleri başladı. F-16 savaş uçakları, radarları aktive edilen S-400’lerin testi için önceki gün peşpeşe havalandı. Dikkat çekici gelişme, ABD’de mukim Türkiye karşıtı lobiyi harekete geçirdi. Mezkûr lobinin önde gelen isimlerinden Senatör Chris Van Hollen, S-400 testlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’ı ziyaretinden sadece 2 hafta sonra başladığına dikkat çekerek, Türkiye’nin yine ‘kırmızı çizgiyi aştığını’ iddia etti. Erdoğan’ın Trump, ABD ve NATO ile dalga geçtiğini savunan Hollen, Washington yönetimini Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

HADİ F-35’İ DE VERELİM

Mark Dubowitz

İsrail yanlısı duruşuyla bilinen ‘düşünce kuruluşu’ FDD’nin (Foundation for Defense of Democracies) başkanı Mark Dubowitz ise sosyal medyada şunu yazdı: “Bir fikrim var. Hadi F-35’lerimizi de Erdoğan’a verelim, böylece S-400’ü en gelişmiş savaş uçağımıza karşı test edebilir ve sonra tüm bu istihbaratı Putin’e aktarabilir. Aptalca bir pazarlık.” Suriye’de uzun yıllar PKK-DEAŞ tiyatrosunu yöneten Beyaz Saray eski özel temsilcisi Brett McGurk ise hazımsızlar kervanına katılarak şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ın, Beyaz Saray’da Trump’ı ziyaretinden on gün sonra, Türkiye, yeni Rus S-400 füze sistemini test etmek için NATO uçağı uçuruyor, aynı zamanda Türkiye destekli radikallerin kuzeydoğu Suriye’deki operasyonlarına devam ettiği bildiriliyor. Utanç verici.”

ÇEVİKÖZ YİNE SAHNEDE

Ünal Çeviköz

Amerika’daki malum kesim S-400 sancısını bu cümlelerle dışa vururken koroya CHP’nin de katılması dikkat çekti. Daha önce Türkiye’nin ABD ve NATO ile ilişkilerine zarar vereceğini öne sürerek S-400 alımının iptal edilmesini isteyen Ünal Çeviköz, yine Amerikalılarla aynı dili kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, S-400 sistemlerinin aktive edilmesinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koyarak, “S-400’ler Türkiye hava sahasını savunmak için mi Ankara’yı savunmak için mi? 600 km radar menzili olan sistem yerleşim merkezleri dışında test edilemiyor mu?” şeklinde yazdı.

Kutuda tutmaya almadık

Çavuşoğlu ve Akar’ın Meclis’teki gündeminde S-400’ler vardı.

S-400 testlerin başlaması ve ABD’den gelen tepkiler Meclis koridorlarının da gündemindeydi. TBMM’ye gelişinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Her şey açık ve normal. S-400 tedariği bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde yapılacak faaliyetler vardır. O yüzden bunlar da planlandığı şekilde icra edilmektedir. Yeni ve farklı bir şey yok” dedi. Akar ayrıca, Barış Pınarı Harekâtı kapsamındaki faaliyetlerin de planlandığı gibi devam etmekte olduğunu bildirdi. Gazetecilerin S-400 konusunu sorduğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şöyle konuştu: “S-400’leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhüdümüz yok. Hava savunma sistemini ihtiyacımız olduğu için aldık. Kutuda tutmak için hava savunma sistemi mi alınır? Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir taahhütte bulunmadığımızı açık ve net biçimde ABD’de de söyledi, daha sonra da söyledi. Böyle bir taahhütte bulunmadık.”