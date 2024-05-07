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Dünya

Şahitliğim onları korkutuyor

7 Ekim’den sonra Gazze’de 40 gün gönüllü doktorluk yapan Glasgow Üniversitesi’nin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte önce Almanya’ya ardından Fransa’ya sokulmadı. Yeni Şafak’a konuşan Ebu Sitte, Almanya’nın, yaşadıklarını anlatmasından çekindiği için kendisini her yerde engellediğini söyledi: Almanya’nın Schengen ülkelerine girişimi yasaklamasının sebebi UCM’nin vereceği kararları kısıtlamak. Almanya, Gazze’de bulunmuş birinin şahitliğinin delil niteliğinde olacağını biliyor.

Rabia Şenol
04:00 - 7/05/2024 Tuesday
Güncelleme: 02:39 - 7/05/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Gassan Ebu Sitte
Gassan Ebu Sitte

Fransa'ya girişine izin verilmeyen Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte, şahit olduğu soykırımı anlatmaması için siyonist lobisinin işbaşında olduğunu söyledi. İngiltere’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Glasgow Üniversitesi’nin rektörü Dr. Gassan Ebu Sitte, 7 Ekim'den sonra Gazze’ye giderek, memleketinde gönüllü doktorluk yaptı. Yaklaşık 40 gün Gazze’de Filistinlilerin yaralarını saran Sitte, şahit olduğu etnik temizliği ve katliamı anlatması için birçok ülkeden davet aldı. Geçen ay da bir konferansa katılmak için gittiği Almanya'ya girişi engellenen ve sınır dışı edilen Ebu Sitte, Yeşiller Partisi'nin davetlisi olarak 4 Mayıs'ta Fransa Parlamentosu’nda Gazze’yi anlatmak için yola koyuldu. Ebu Sitte bu sefer de Almanya'nın koyduğu 1 yıllık Schengen bölgesine giriş yasağı nedeniyle Fransa'ya alınmadı.

BENİ HER YERDE ENGELLİYORLAR

Avrupa’da yaşadığı engellenmeleri Yeni Şafak’a anlatan Sitte, "Şahitliklerimi anlatmamdan korkuyorlar ve beni her yerde engelliyorlar" dedi. Site, "Gazze Savaşı sırasındaki gözlemlerimi Fransız Parlamentosu'nda ifade etmek üzere bir Fransız temsilcisinin daveti üzerine Paris'e geldim, içeri girmem engellendi, gözaltına alındım ve avukat gelene kadar gözaltı odasında tutuldum. Fransız yetkililere göre yasak, Alman yetkililerin bir yıl boyunca Schengen bölgesine girmemin engellenmesi talebi üzerine geldi. Şahitliklerimi anlatmamdan korkuyorlar ve beni her yerde engelliyorlar. Almanya'nın benim Schengen ülkelerine girişimi yasaklamasının sebebi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vereceği kararları engellemek ve kısıtlamak. Almanya, Gazze'de bulunmuş bir kişinin şahitliklerini anlatmasının bir delil niteliğinde olacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden Avrupa'ya girişimi engelledi” diye konuştu.

DAVA AÇACAĞIZ

Almanya'nın eylemlerle dünya genelinde oluşan siyasi baskının önüne geçtiğini ifade eden Sitte, “Dünya genelindeki İsrail'e olan destek her yönden kapsayıcılığa sahip. Basından, akademiye ve üniversitelere kadar her yerde siyonist lobilerin desteği mevcut. Gazze’de yaşananlar tamamen kitlesel bir imha savaşıdır, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde bulunduğum sırada hastanelerin sistematik bir şekilde yok edilmesine tanık oldum. Toplu ölümler, yaralıların yüzde 50’sinin çocuk olması ve bir halkın tamamen yok edilmesine şahit oldum. Şahitliklerimi ne kadar anlattırmasalar da bu keyfi yasak nedeniyle Alman ve Fransız yetkililere dava açacağız” şeklinde konuştu.

SİYONİST LOBİSİ BASKI UYGULUYOR

İngiliz sağı ve İsrail'le bağlantılı Siyonist lobilerin sistematik olarak baskıları ve olumsuz kampanyasıyla karşılaştığını belirten Sitte, şunları söyledi: “Bir İngiliz gazetesi gerçeği söylemek yerine, ‘Gassan Abu Sitte militanlara verdiği destekten kaynaklı Fransa’ya girişi yasaklandı’ manşetini attı. Gazze’de şahit olduğum etnik temizliği ve katliamları anlatmamam için her yolu deniyorlar. Batıdaki kurumlar Siyonist lobiler tarafından yönetiliyor ve İsrail'i her şartta destekliyor.”

Özvar'dan destek telefonu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gassan Ebu Sitte ile telefonda görüştü. Özvar, dünya kamuoyuna daha önce yaptığı çağrıyı hatırlatarak, baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti. Ebu Sitte de Özvar'a teşekkürlerini sunarak, "Filistinli öğrencilere nasıl sahip çıktığınızı takip ediyoruz. Desteğiniz bizi çok mutlu etti" dedi.

KATLİAMIN TANIĞIYDI

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik kara işgali öncesi 17 Ekim 2023'te en kapsamlı hava saldırılarından birini düzenleyerek El-Ehli Baptist Hastanesi'nde 471 Filistinliyi katletti. Katliamdan sonra saatler içinde Dr. Gassan Ebu Sitte ve hastane kadrosunun cesetler arasında düzenlediği basın toplantısı katliamın simge fotoğraflarından biri oldu.



#Soykırım
#Gazze
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