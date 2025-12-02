Yeni Şafak
Şam'da enerji toplantısı: Suriye ve ABD petrol ve gaz arama faaliyetlerine ilişkin iş birliğini görüştü

19:592/12/2025, Salı
AA
Suriye ve ABD, Şam'daülkenin batı kıyısında enerji arama toplantısı gerçekleştirdi.
Suriye Petrol Şirketi (SPC) ile ABD merkezli Chevron temsilcileri, Şam'da düzenlenen toplantı ile ülkenin batı kıyılarında yürütülebilecek petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını değerlendirdi. Görüşmede teknik, hukuki ve ekonomik koşullar ele alınırken, iki taraf da deniz sahasında ortak arama seçeneklerini masaya yatırdı. Toplantıya üst düzey ABD ve Suriye heyetlerinin katılması, enerji alanında olası yeni iş birliğinin önemini artırdı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye Petrol Şirketi (SPC), ABD merkezli Chevron şirketiyle ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarını ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam’da Suriye Petrol Şirketi (SPC) ile ABD merkezli Chevron şirketi arasında yapılan, ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarının ele alındığı bir toplantıya katıldı.

Toplantıya üst düzey heyet katıldı

Taraflar deniz sahasında ortak arama çalışmalarının teknik, hukuki ve ekonomik boyutlarını değerlendirdi.

Toplantıya ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, SPC CEO’su Yousef Kablavi ile Chevron Başkan Yardımcısı Rank Mount ve Bölgesel Kalkınma Müdürü Joe Koch’un da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyet de katıldı.



