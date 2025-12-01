Suriye 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine geri döndü

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin 14 yıllık aradan sonra tam üyeliğinin yeniden tesisiyle söz konusu forum kapsamında bakanlar toplantısına katıldığı belirtildi.

Bakanlık, Akdeniz için Birlik formuna katılımın, Suriye'nin bölgesel diyalogdaki rolünün yeniden tesis edilmesi ve bölgede kapsamlı işbirliğini güçlendirme fırsatı olarak değerlendirerek, bundan duyulan memnuniyeti paylaştı.