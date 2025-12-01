Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine geri döndü

Suriye 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine geri döndü

16:351/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Suriye 14 yıl sonra yeniden Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forum'una katıldı.
Suriye 14 yıl sonra yeniden Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forum'una katıldı.

Suriye, 14 yıllık bir aradan sonra İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forum'unda yer aldı. Esad, Avrupa'nın Suriye'ye uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak Akdeniz için Birlik üyeliğini askıya almıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin 14 yıllık aradan sonra tam üyeliğinin yeniden tesisiyle söz konusu forum kapsamında bakanlar toplantısına katıldığı belirtildi.

Bakanlık, Akdeniz için Birlik formuna katılımın, Suriye'nin bölgesel diyalogdaki rolünün yeniden tesis edilmesi ve bölgede kapsamlı işbirliğini güçlendirme fırsatı olarak değerlendirerek, bundan duyulan memnuniyeti paylaştı.

Esed rejimi, Avrupa'nın Suriye’ye uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 2011’de Akdeniz için Birlik üyeliğini askıya almıştı.





#Akdeniz birliği
#Suriye
#Suriye Dışişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: EGM Maaş Promosyonu Ödeme Tarihi Ne Zaman, Hangi Tarihlerde Ödenecek?