Halep'te uluslararası tekstil fuarının tanıtımı yapıldı

Suriye'nin Halep şehrinde Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Besil Abdulhanan ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz'in de katıldığı uluslararası tekstil fuarı "Nasteks 2026"ın tanıtımı gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Abdulhanan, "Ülkedeki sanayinin yüzde 60’ından fazlası tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Tanıtıma, Halep Valisi Azzam Garib, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, şehrin müftüsü, üretici firmalar ile yerli ve yabancı birçok şirketin temsilcisi katıldı.
Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından konuklara hitaben açılış konuşmaları yapıldı.
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Besil Abdulhanan, yaptığı açıklamada, fuarın stratejik önemi olduğunu söyledi.
"Orta Doğu’daki en büyük tekstil fuarı"
Nasteks Resmi Sözcüsü İzzeddin el-Kasım da fuarın ölçeğinin bölge için tarihi bir adım olduğunu söyledi.
“Suriye tekstili dünya sahnesine geri dönmeli”
Halep Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Müne el-Gabra da Suriye'nin köklü tekstil mirasının yeniden canlandırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
1-4 Nisan 2026'da düzenlenecek fuar, üretim hatları, tekstil makineleri, otomasyon sistemleri, kumaş çeşitleri, ham maddeler, teknik ve tıbbi tekstiller, ev tekstili, dekorasyon ürünleri, ambalaj ekipmanları ve geleneksel kumaşlardan oluşan geniş bir yelpazeyi içeriyor.
Türkiye, fuarda 2 bin 500 metrekareyi aşan bir alanla güçlü bir şekilde temsil edilecek.
Tanıtım programına, Çin, İspanya, Brezilya ve çeşitli Arap ülkeleri dahil birçok ülkeden şirketlerden katılım oldu.