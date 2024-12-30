Şam’da Türk çikolatasına talep var

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'da en büyük yeniliklerden biri de büyük ilgi gören Türk malları. Halkın artan ilgisi üzerine gıda ve temizlik ürünleri satışı ile başlayan Suriyeli esnaf, Türk mallarına ilişkin portföylerini giyim, mobilya ve düğün malzemeleri üzerine genişletmek istiyor.

Yeni Şafak muhabirleri Beşar Esed döneminde satışı yasaklanan Türk ürünlerinin Türkiye'de başlayan ve başkent Şam'ın dükkanlarında raflara uzanan tedarik hikayesini araştırdı. Direkt ticaretin henüz başlamadığı bölgede Türkiye'nin daha önce güvenli hale getirdiği bölgeler ticari trafikte önemli köprü vazifesi görüyor. İdlib, Afrin, Azez, Cerablus gibi merkezler ülkeye Türk mallarının girişi ve buradan dağıtılmasında etkin rol oynuyor. Normalleşmenin stabil hale gelmesiyle Şam, Halep gibi merkezlerden girişimci ve esnafların Türkiye içinden tedarike yönelebileceği belirtiliyor.

TÜM ÜRÜNLERİ GETİRMEK İSTİYORUM

İkizi ile birlikte Şam esnafına toptan mal satan Mohammad Al Bessimi İdlib üzerinden gelen ürünlerin halk tarafından büyük talep gördüğünü belirterek, ileride tamamen Türk mallarını satmayı planladıklarını söyledi. Bessimi, "Şimdilik Türk bisküvisi ve çikolatası getirdik, fakat temizlik malzemesi, yağ, un ve şeker gibi temel ürünleri de Şam'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Ürünler kaliteli ve fiyatları uygun olduğu için insanlar daha fazlasını talep ediyor" dedi.

ÇOK TALEP VAR

Şam'daki market sahiplerinden Ramiz Al Bessimi, "Son üç gündür Türk çikolatasına olan talep nedeniyle stoklarımızı artırdık. Yollar açılırsa biz de Türkiye'ye gidip bu ürünleri doğrudan almak isteriz. Türk mobilyaları ve düğün platformları gibi ürünleri de getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Çikolatayı çok seviyorlar

Şam'da market işleten esnaf İmad İddin, "İlk fırsatta bunları getirdik daha fazlasını da getireceğiz. Çok Türk ürünümüz olacak. Suriyeliler çikolata gibi Türk ürünlerini çikolatayı çok seviyorlar. Esed varken, İran ürünleri getirirlerdi onları kimse almadı. Sevmiyorlar Türk ürünlerini seviyor" dedi.

Çeşitleri artıracağız

Muahmmed Seyif, "İdlib'den kendimiz getirdik. Esed düşünce gelmeye başladı. Şanslıyız Türk malları artık kasa kasa satılıyor. Kendi imkanlarımızla getireceğiz. Başka ürünlerde alacağız temizlik ürünleri gibi. İlerleyen süreçte Türkiye ile yedek parça işine de girmek istiyoruz. Bunun için araştırma yapacağım" diye konuştu.



















