Şam’dan SDG’ye son uyarı: Fırat'ın doğusuna çekilin

Suriye ordusu, terör örgütü SDG/PKK'ya 2013 yılından beri işgal altında tuttuğu Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çıkarmasının ardından Halep’in doğu kırsalından da çekilmesi için ültimatom verdi. SDG/PKK terör örgütünün Fırat Nehri’nin batı kıyısında bulunan ve Halep’e içme suyu sağlayan Babiri Su Şebekesi’ni tahrip etmesi ve bölgede yığınak gerçekleştirmesi, Suriye ordusunu bölgenin güven altına alınması için harekete geçirdi. Suriye ordusu, SDG/PKK’nın Deyr Hafir ve Meskene beldeleri civarına Kandil Dağı’ndan gelen PKK militanlarını gönderdiğini bildirerek bölgeye ek kuvvet sevk etti. Suriye ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, Deyr Hafir ve Meskene beldeleri çevresinin “askeri operasyon alanı” ilan edildiği belirtilerek terör örgütüne Fırat’ın doğusuna çekilme uyarısı yapıldı. Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’de uğradığı hızlı hezimetin terör örgütü içinde paniğe sebep olduğu da belirtiliyor.

YIĞINAĞA KARŞI HAZIRLIK

Suriye Savunma Bakanlığı, dün gece SDG/PKK militanlarının Deyr Hafir’den Halep kırsalına yaptığı bir sızma girişiminin engellendiğini bildirdi. Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise terör örgütünün bölgeye Kandil Dağı bağlantılı PKK militanlarından oluşan grupları da konuşlandırdığı belirtilerek, Deyr Hafir, Meskene, Babiri ve Kavvas beldelerinin “kapalı askeri bölge” ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, SDG/PKK’ya söz konusu bölgedeki militanlarını Fırat’ın doğusuna çekme çağrısı yapılırken bölgeye büyük miktarda ek kuvvet gönderildiği duyuruldu. Terör örgütü SDG/PKK'nın ise Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığı bildirildi. Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yayınlanan habere göre, Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine Köyü'nde yer alan köprü terör örgütü mensuplarınca patlatıldı.

SDG/PKK İÇİNDE PANİK YAŞANIYOR

Suriye hükümetinin 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması konusunda gösterdiği sabra karşı anlaşmaya yanaşmayan örgüt, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’de yürüttüğü kara propaganda da başarısız oldu. İki mahalle, toplam üç gün süren aralıklı güvenlik operasyonlarıyla temizlenmesi sonrası örgüt içinde kopma emareleri hızlandı. 2013 yılından beri SDG/PKK’nın bulunduğu iki mahallenin kısa sürede temizlenmesi, SDG/PKK işgali altındaki Fırat’ın doğusunda da paniğe sebep oldu. Yerel kaynaklar, bazı örgüt liderlerinin müzakerelere dönme ve Şam yönetimiyle entegrasyon sağlanması konusunu gündeme getirdiğini belirtti.

ÖRGÜT CAMİYİ ÜS YAPTI

Terör örgütü SDG/PKK'nın, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde askeri karargah olarak kullandığı Hasan Camisi görüntülendi. Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Hasan Camii, SDG/PKK tarafından askeri nokta olarak kullanılıyor, buradan keskin nişancılarla Halep kenti ve siviller doğrudan hedef alınıyordu. Terör sebebiyle bölge halkı için tehdit haline gelen ibadethane, Suriye ordusu tarafından düzenlenen nokta operasyonlarıyla bölgenin kademeli olarak temizlenmesinin ardından görüntülendi.

KAMU HİZMETİ DEVREDE

Öte yandan Halep Valisi Azzam Garib, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin temizlenmesinin ardından bölgede istikrarın sağlandığını ve devlet kurumlarının hizmet vermeye başladığını bildirdi. Vali Garip, operasyonun öncelikli amacının sivillerin güvenliğini sağlamak ve tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.





Hicri: İsrail’in parçasıyız

Halep'in doğusunda sıkışan terör örgütü PKK/SDG'ye destek, İsrail yandaşı Dürzi lider Hikmet el-Hicri'den geldi. Suriye’nin güneyindeki Suveyda’da ayrılıkçı Dürzi militanlara liderlik yapan Dürzi Akıl Şeyhi Hikmet el-Hicri, “Dürzilerin kendilerini İsrail’in bir parçası olarak gördüğünü” iddia etti. İsrail’de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan El-Hicri, Suveyda’nın tamamen bağımsız olmasını talep ederken, “Dürziler, kendilerini İsrail’in bir parçası ve bölgede İsrail ile ittifak kuran bir kolu olarak görüyor. Çünkü Golan Tepeleri’ndeki Dürzilerle kan ve inanç bağımız var” dedi. Açıklamasında, Suveyda ile İsrail arasında insani bir koridor açılmasına ihtiyaç duyduklarını belirten El-Hicri, eğer İsrail garantör olursa bağımsızlığa gidecek bir geçiş süreci için müzakerelere hazır olduklarını sözlerine ekledi.



