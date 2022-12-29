Şam’la 11 yıl sonra ilk temas: Hulusi Akar ve Hakan Fidan Moskova'da

Suriye ile normalleşme konusunda dün önemli bir adım atıldı. İstihbarat düzeyinde bir süredir devam ede gelen temas savunma bakanları düzeyinde yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Temasın önemi ilerleyen saatlerde yapılan açıklamalarla ortaya çıktı.

NORMALLEŞMEYE ÜÇLÜ FORMAT

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Akar ve Fidan’ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya ve Suriye istihbarat başkanlarıyla bir araya geldiği bildirildi. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabalarının ele alındığı kaydedildi.

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YAPICI HAVADA, DEVAMI VAR

Açıklamada, “Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır” denildi. Suriye ile bu temas 11 yıl sonra bakan düzeyinde yaşanan ilk buluşma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayının ortasında Türkmenistan ziyaretinin dönüşünde konuyla ilgili format ve temasın ilk işaretlerini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim” demişti.