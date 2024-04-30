Sanchez boyun eğmedi

Gazze’ye ve Filistin davasına verdiği desteği nedeniyle karalama kampanyasının hedefi olan ve istifa etmesi istenen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, baskılara boyu eğmedi ve görevini bırakmayacağını açıkladı. İsrail'in soykırım yaptığını dillendiren nadir Avrupa liderlerinden olan ve Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlandıklarını açıklayan Sanchez, eşi Begona Gomez hakkında "iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı" iddialarıyla baskı altına alınmıştı. Muhalefetin istifa etmesini istediği Sanchez, 5 gün düşünme süresi istemişti. 5 günün sonunda açıklama yapan Sanchez, görevde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

MEYDAN OKUDU

Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da soru almadan kamuoyuna yaptığı açıklamada, "İspanyol toplumundan bir kez daha örnek olmasını rica ediyorum. Bizi etkileyen kötülükler küresel bir hareketin parçasıdır. Demokrasinin nasıl savunulduğunu tüm dünyaya gösterelim" sözleri ile adeta kendisini hedef alan mercîlere meydan okudu. "Eşim ve ben biliyoruz ki bu karalama kampanyası bitmeyecek. 10 yıldır bunun acısını çekiyoruz ve üstesinden gelebiliriz" diye konuşan Sanchez, "ülkesine liderlik etme ve daha da güçlenerek yoluna devam etme kararı aldığını" söyledi.

MUHALEFET ÇAMUR MAKİNESİ GİBİ

Pedro Sanchez, İspanya siyasetindeki sorunun ne tür bir toplum ve ne tür bir ülke istemekle alakalı olduğunu" vurgulayarak, "Ülkemizin bu düşünceye ihtiyacı var. Çamur atmanın kamusal yaşamımızı kirletmesine çok uzun bir zamandır izin veriyoruz" ifadesini kullandı. Sahte haber ve sahte siyasi gündemlerin İspanya'yı toplum olarak yıprattığını ve bununla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Sanchez, "mağdurlara değil, saldırganlara odaklanmaları gerektiğinin" altını çizdi. Sanchez, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri hedef alarak, "itibarsızlaştırma kampanyasının bir demokratik sapkınlık olduğunu" kaydetti.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Pedro Sanchez, görevine devam etme kararı almasında geçen hafta sonu boyunca kendisi için yapılan destek gösterilerinin de etkili olduğunu belirterek, başta Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) destekçileri ve siyasetçiler olmak üzere herkese teşekkür etti. Başbakan Sanchez'in görevine devam etme kararı, PSOE çevresinde "büyük bir sevinçle" karşılandı.

VATANDAŞLARINA MEKTUP YAZMIŞTI

Başbakan Sanchez, 24 Nisan'da X hesabından yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partilerini çamur makinası gibi sürekli iftira atmakla suçlamıştı. Vatandaşa hitaben 24 Nisan'da yazdığı mektupta, "Buna değer (istifa etmeye) mi?" sorusunu sorduğunu hatırlatan Sanchez, "Buna açık bir cevabım var. Masum insanlara saldırılara izin verirsek buna değmez" değerlendirmesinde bulunmuştu. PSOE lideri olan 52 yaşındaki Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetle üç dönem art arda başbakanlık görevini yürütüyor.

AVRUPA’DA FİLİSTİN DAVASININ SAVUNUCUSU

Kasım ayında yaptığı açıklamada İspanya Başbakanı, İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğini belirterek, "Bu şiddet sarmalının bitmesinden sonra İsrail'in Gazze'de yapacakları kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. Kasım ayında İsrail’de görevli Madrid Büyükelçisi'ni geri çağıran Sanchez, İsrail ile yaşadıkları diplomatik krizden değil, Gazze'de sivillerin öldürülmesinden endişe duyduğunu kaydetmişti. Avrupa Bilirliği içerisinde Gazze’de yaşananlara ilişkin en ciddi söylemlerde bulunan İspanyol siyasetçi, geçtiğimiz günlerde ise Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlandıklarını dile getirmişti.







