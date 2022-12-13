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AMERİKA

Sanki PKK elebaşı

Suriye'deki görev yerinden ayrılırken PKK elebaşlarıyla poz verip ağlamasıyla hatırlanan ABD'li eski Albay Myles Caggins, PKK'ya övgüler yağdırdı. Çatışmalarda ölen teröristlere “şehit” diyen Caggins, PKK elebaşlarının ABD tarafından korunduğunu da doğruladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanki PKK elebaşı
Myles Caggins

ABD’li emekli Albay, PKK güzellemesine soyundu. Bir dönem Suriye’deki ABD güçlerinin sözcülüğünü yapan emekli Albay Myles Caggins, terör örgütü PKK/YPG’ye övgüler yağdırdı. Kuzey Irak’ta yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj veren Caggins, Suriye’de çatışmalarda ölen PKK’lılar için “şehit” ifadesini kullandı. Konuşmasında Türkiye’ye de suçlamalar yönelten Caggins, haddini aşarak “Kürtler Türkiye’de kendi dilleri ile konuşamıyor. Seçimler adil değil, HDP’nin ofisleri kapatılıyor. Kürt oldukları için genç kız ve erkekler tutuklanıyor” dedi. Suriye’de görevli ABD’li askerlerinin PKK’lıları çok sevdiğini anlatan Caggins, “Amerikan askerleri, 2014’ten beri Demokratik Suriye Güçleri ile birlikte görev yapan benim gibi askerler. Bu askerler DSG’yi, YPG’yi ve komutanlarını çok seviyor” diye konuştu.

PKK’YI ABD KORUYOR

Caggins, Suriye’deki terörist elebaşlarının ABD tarafından mı korunduğu sorusuna da bunu doğrular gibi cevap verdi: “Terörle Mücadele Birimleri Başkanı öldürüldü. Adı Jiyan Tolhildan’dı. Çok cesur bir savaşçıydı ama Türkiye onu öldürdü. Amerika, hareketli olan herkesi koruyamaz. DSG’liler hareket halinde gelip gidiyor, toplantıları var, ziyaret etmeleri gereken yerleri, evleri var. Dışişleri’nde, Beyaz Saray’da tanıdıklarım var. Kimsenin Suriye’den ne zaman çıkacağımızı söylediğini veya zaman verdiğini duymadım. Washington’da duyduğum konuşmalar da DSG ile işbirliğinin Haseke ve Deyrizor’da olduğu gibi devam etmesi yönünde.”

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