Sapkın Yahudilere baskın: Ormanda alıkonulan pedofili mağduru çocuklar kurtarıldı
Esmanur Tuna Sarraç
12:3426/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yahudi tarikatı LevTahor'a düzenlenen baskında ormanda alıkonulan pedofili mağduru 160 çocuk kurtarıldı.
Guatemala'da çocuk istismarı, insan ticareti ve zorla evlendirme suçlarıyla bilinen Yahudi Lev Tahor tarikatına düzenlenen operasyonda 160’tan fazla çocuk ve 40’tan fazla kadın kurtarıldı. Yerleşkede gömülü çocuk cesetleri bulunduğu iddia edildi.
Guatemala polisinin Yahudi Lev Tahor tarikatına Santa Rosa bölgesinde düzenlediği baskında 160’tan fazla çocuk ve 40’tan fazla kadın kurtarılırken, yerleşkede gömülü çocuk cesetleri bulunduğu iddiası ise araştırılıyor.
Operasyon, kasım ayında tarikatın elinden
kaçan dört çocuğun şikayeti
üzerine başlatıldı. Baskına 480 kişilik bir ekip katılırken, tarikatın dijital materyallerine el konuldu ve çocuk istismarı delilleri toplandı. Guatemala yetkilileri, kurtarılan çocuk ve kadınların
koruma altına alındığını
açıkladı.
Lev Tahor, İsrail’de kurulmasının ardından
çocuk kaçırma, zorla evlendirme ve cinsel istismar
gibi suçlamalarla birçok ülkede faaliyetlerini yasadışı şekilde sürdürmeye devam etti. Tarikat, daha önce Meksika ve Guatemala’daki kamplarında benzer operasyonlarla gündeme gelmişti.
ABD’li gazeteci Ryan Matta,
çocuk istismarı ağlarının Guatemala’dan ABD’ye uzandığını,
ancak Washington’un bu konuda işbirliği yapmadığını belirtti. Çocuk istismarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Hollywood yıldızı Jim Caviezel ise
“Dünyanın en büyük sübyancı ağını CIA yönetiyor” dedi
.
Çocuk istismarı denince akla ilk onlar geliyor
İbranicede Lev Tahor, 'Saf Kalp' anlamına geliyor.
1988'de İsrail'de kurulan
sapkın tarikat, o tarihten buyana cinsel tacizler, çocuk kaçırma, küçük yaşta evlilik ve fiziksel şiddet olaylarının odağında oldu.
Çeşitli ülkelerde peş peşe soruşturmalarla karşılaşınca sapkın Yahudi
örgütü faaliyetlerini Meksika ve Guatemala
gibi ülkelere kaydırdı. Meksika polisi 2022 yılında Guatemala sınırına yakın bir Lev Tahor kampına yaptığı baskınla çocukları kurtarmış,
pedofil Yahudi sapkınları gözaltına almıştı.
Her gün en az 20 çocuk kayboluyor
Sapkın tarikatın yoğunlaştığı Guatemala'da resmî raporlar her gün
20'yi aşkın çocuğun kaybolduğunu
gösteriyor. Gerçek sayının bunun çok daha fazlası olduğu kaydediliyor. Ülkede faaliyet gösteren ABD merkezli
'Save The Children'
adlı sivil toplum kuruluşunun çocuk istismarı için çalıştığının ortaya çıkmasının ardından Guatemala polisi nisan ayında örgütün şubelerine baskınlar düzenlemişti. Gerek Yahudi tarikatları gerekse de 'STK' görünümlü paravan suç örgütleri vasıtasıyla kaçırılan çocuklar genellikle sonraki durakta kendilerini ABD'de buluyor. ABD sınırını ebeveynsiz olarak geçtikten sonra 'sponsor' kişi ya da kurumlara teslim edilen çocuklar bir süre sonra resmen kayıplara karışıyor.
Dünyanın en büyük pedofil ağını CIA yönetiyor
ABD'de her yıl 840 binin üzerinde çocuk kayboluyor. Suç örgütlerinin, organ tacirlerinin ve sapkın Yahudilerin pençesine düşen bu çocukların akıbetini araştırmak için çeşitli girişimler ise sümenaltı ediliyor.
ABD'li bağımsız gazeteci Ryan Matta, ülkeye gelen/getirilen sahipsiz/kaçırılmış çocukların yüzde 70'ini Guatemala, Ekvador ve El Salvador uyrukluların oluşturduğu açıklamış, soruşturma bulgularının ABD'ye uzandığını fakat Washington'un işbirliği için adım atmadığını kaydetmişti.
Ryan Matta, Guatemalalı savcıların kaçırılan çocuklara ilişkin elde edilen bulgular konusunda ABD makamlarına işbirliği çağrısı yaptığını ancak bunun karşılığı olarak Beyaz Saray'ın Guatemalalı yetkililere yaptırım uyguladığını belirtiyor.
Çektiği filmle küresel çocuk istismarcılarına dikkat çeken Hollywood yıldızı Jim Caviezel, pedofil çeteyi yöneten ekibin Washington'da olduğuna işaret etmiş, "Dünyanın en büyük sübyancı ağını CIA yönetiyor" demişti.
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