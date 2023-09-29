Sarkisyan Karabağ'ın işgalden kurtarılışını hazmedemedi: Açık açık tehdit etti

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarışını hazmedemedi.

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonu sayesinde bölgedeki yasa dışı silahlı Ermeni gruplara geri adım attırıldı.

Bakü yönetimi, kendi toprağı olan Karabağ'da hakimiyet kurmaya başladı. Ermeniler ise kendi istekleriyle bölgeyi terk ediyor.

Ermenistan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Karabağ defterinin kendisi için kapanmadığını iddia etti.

"Defter asla kapanmayacak"

Gazetecilere konuşan Sarkisyan, tehditte bulunmaya çalıştığı açıklamasında şunları söyledi:

"Benim için (Karabağ defteri) asla kapanmayacak. Şunu söylemeliyim ki, umutsuzluk günahtır. Bu gerçeği insanlara da anlatmaya çalışmamızda fayda var."

68 bin 386 Ermeni Karabağ'ı terk etti

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren 68 bin 386 Ermeni, Karabağ'ı terk ederek Ermenistan sınırından geçiş yaptı.

Öte yandan Batı'ya yaklaşmak isteyen Erivan yönetiminin tavrı, Rusya'da hoş karşılanmıyor. Durum, karşılıklı yapılan açıklamalara yansıyor.

Putin Ermenistan'a gitmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'ı yakın gelecekte ziyaret etmeyeceğini söyledi.

Peskov, bu açıklamayı, Putin'in bu yönde bir planı olup olmadığına dair gazetecilerin soruları üzerine yaptı.







