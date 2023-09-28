Satışlar düştü: Otomobil devi araç üretimini sonlandıracak

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in birleştirici gücü üzerinden Türkiye'de yaşanan ayrımcılıklara tepki gösterdi. "Ayrım yapmayı normal kabul etmemeliyiz. Başını örttüğü için işinden olanı gördük. Bütün bu ayrıştırmaların ilkel ve haksız bir şey olduğunu anlamalıyız." diyen Bayraktar, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde yaşananlar üzerinden örnek verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni (İTÜ) birincilikle bitiren tesettürlü bir çalışma arkadaşının yaşadığını anlatan Bayraktar, "İş hayatında tesettüre gireceğini söyleyince bilinen çok büyük bir şirket 'Bizden ayrıl' demiş. İyi ki ayrılmış. Şimdi tüm dünyaya nam salan bir eserin üretiminde çalışıyor." diye konuştu.