Savaş beni küçük yaşta muhabir yaptı.

Suriyeli Muhammad Najem, henüz 15 yaşındayken savaş muhabirliğine başladı. 2018 yılında Suriye Savaşı’na ilişkin sosyal medya görüntüleriyle manşetlere çıktı ve dünyanın dikkatini çekti. Amerikalı savaş muhabiri Nora Neus, Muhammed’e hikayesini birlikte anlatacakları bir kitap çıkarmayı önerdi. Böylece ‘Muhammad Najem War Reporter’ çizgi roman ortaya çıktı. Şimdi 19 yaşında olan ve İstanbul’da yaşamını sürdüren genç gazeteciyle bir araya geldik. Najem, “Hayalim ve hedefim futbolcu olmaktı. Ancak savaş her şeyi değiştirdi. Çektiğim videolar ses getirince bende savaş muhabiri olmaya karar verdim” dedi.

ÜZERİMİZE ATEŞ AÇTILAR

Savaş başladığında henüz 8 yaşında olan Najem, o günleri şöyle anlattı: “Doğu Guta’da yaşıyorduk. Devrimin ilk günlerinde her gün eylem oluyordu. Çocuktum ve ilk başlarda çok eğlenceli geliyordu. Halk şarkıları söyleyip, yürüyüş yapıyorlardı. Ancak bir süre sonra halkın üzerine ateş açmaya başladılar. Her şey bir anda alt üst oldu. Sürekli bombalar yağıyordu.”

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SAVAŞI BELGELEMEK İSTEDİM

13 yaşına geldiğinde babası bir bombardımanda vefat eden Najem, o günden sonra artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünmüş. Genç Suriyeli, bu süreci şu sözlerle aktardı: “Abim gazeteciydi. Onunla konuştum ve yaşadıklarımızı herkesin görmesini istediğimi söyledim. O bana video çekmeyi, ablam ise İngilizce’yi öğretti. Önce küçük kız kardeşimle videolar çektim, röportaj yaptım. Bir anda paylaştığım videolar büyük ilgi toplayınca her gün çekim yapıp, paylaştım.”

BİRDEN BOMBALAR YAĞDI

Tüm dünyada onu tanıtan patlama videosuyla ilgili ise Najem, “Çekim yaptığım sırada, birden arkamda kalan evler bombalandı. O an her şeyi kaydettim. Bu video büyük ses getirdi. Yaşadığımız bölgeye yardımlar geldi. Yola çıkarken amacım, tüm dünyanın neler yaşadığımıza tanık olmasıydı. Savaşı belgelemeyi başarmak ve bu çabamın karşılık bulması beni teşvik etti” dedi.

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YOLUMDAN İLERLEYECEĞİM

Najem, kitabının yayımlanmasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Haberlerim uluslararası basında ilgi toplamıştı. Ancak etkisinin bu kadar güçlü olacağını tahmin etmemiştim. Nora Neus, benimle iletişime geçti ve İstanbul’a geldi. Ona savaşı, tanıklıklarımı, hissettiklerimi anlattım. Güzel bir kitap ortaya çıktı.” Najem, gazetecilikle bağlarını koparmamış. Eğitimini tamamladıktan sonra, savaş muhabirliğini sürdürmeye kararlı.

Arkadaşlarımın ölümüne şahit oldum

Çok fazla ölüm, yıkım ve acı gördüğünü dile getiren Najem, unutamadığı olaylardan birini şöyle anlattı: “Aynı futbol takımında oynadığım iki arkadaşım evimizin karşısındaki bir tatlıcı dükkanında çalışıyorlardı. Evimizin penceresinden diğer arkadaşlarımızla onlara bakıyorduk. Bir anda savaş uçakları geldi. Onlar dükkandan çıkamadan bombaladılar. Gözlerimizin önünde ölümlerine şahit olduk. Bu olay beni çok etkilemişti.

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