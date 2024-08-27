Sedyeyle bombadan kaçış

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması kararı sonrası Filistinliler Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başladı. Filistinlilerin sedye üzerinde dışarı çıkarıldığı anlar yürekleri dağladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, bölgenin boşaltılmasını istemesiyle Filistinliler yeniden yollara düştü. Hastanedeki hasta ve yaralılar yürüyerek, tekerlekli sandalye ya da hasta yataklarında hastaneyi terk etmek zorunda kaldı. Ayağı kırık olan Ummu Muhammed, "Yahudiler hastaneyi boşaltın dedi. Hastayız bu halimizle nereye gidelim. Buna yaşamak denmez. Biz aslında ölüyüz" diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Katilden Aksa'ya sinagog çağrısı

Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırıma 10 ayı aşkın süredir devam eden terör devleti İsrail'de Müslümanların kutsal mabedi Mescid-i Aksa'ya yönelik tartışmalar yeniden başgösterdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söyledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürdü. "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi. Ben-Gvir'in skandal açıklamaları İsrail'de de büyük tartışma çıkardı. Ben-Gvir’in açıklamasının ardından İsrailli yerleşimciler polis koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlerken İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu. İsrail'deki bazı parti liderleri de Ben-Gvir'i kınadı.

ULUSLARARASI TOPLUM NET TAVIR ALMALI

Ben-Gvir'in açıklamaları tüm dünyada büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa için "mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir" değerlendirmesini yaptı. Çelik, "Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa'nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır" dedi. Kudüs'teki İslami kurumlar ile Ürdün de Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar işgalci İsrail hükümetinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in Müslümanların duygularını tahrik edici açıklamalarını kınıyor" ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada da bu tür çıkışların "zaten kritik olan durumu daha da alevlendirme riski taşıdığı" belirtildi.







