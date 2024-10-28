Şehit sayısı 43 bine ulaştı

Bir senedir Gazze'deki katliamlarını aralıksız sürdüren işgalci İsrail ordusu, dün de sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdü. Cumartesi gece yarısı 25 gündür tam kuşatma ve saldırı altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da üç binadan oluşan bir siteye bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, 35 Filistinliyi daha katlederken onlarcasını yaraladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan bombardımanlarda da toplam 47 kişinin daha hayatını yitirdiği bilgisini verdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de işlediği katliamlarda ölen Filistinlilerin sayısı 43 bine ulaşırken, yaralı sayısı ise 100 bini aştı.

İsrail’in soykırımın yanı sıra gıda ambargosu ile sivilleri ölüme terk ettiği Gazze’de artık gıdaya ulaşmak daha da zor. Hayatta kalabilmek için hayvan yemlerinden ekmek yapılan Gazze’de hayvan yemlerinin de tükendiği bildirildi. İsrail ordusu tarafından Gazze’ye yönelik düzenlenen saldırılarda en büyük sorun gıda temini haline geldi. Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen bir Gazzeli, bölgede yaşananları anlatırken, “Son çare olarak hayvan yemlerinden ekmek yapıyorlardı, artık hayvan yemi bile kalmadı. Bundan sonra yiyebilecekleri bir şey yok” dedi.