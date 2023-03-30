Senegal'de cumhurbaşkanı adayı Sonko mahkum oldu

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko mahkum oldu. Dakar Mahkemesinde son duruşması görülen davada, muhalefetteki PASTEF partisi ve Yewwi Askan Wi koalisyonunun lideri Sonko, iki ay ertelemeli hapis cezası ve 200 milyon CFA (330 bin ABD doları) tazminata mahkum edildi.

Sonko, duruşmaya katılmadı.

Seneye yapılacak seçime girecek Sonko'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, bu mahkumiyet nedeniyle seçilme hakkını engellemiyor.

Seçim kanununa göre, bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.

Öte yandan polis, Sonko'nun yaşadığı mahalle ve yakınlarında bir araya gelen bir grup göstericiye biber gazıyla müdahale etti.

Duruşmadan çıkacak kararın büyük sokak olaylarına sebebiyet verebileceği endişesiyle Dakar'da bugün hayat durma noktasına geldi.

Banka, dükkan ve iş yerleri açılmadı, birçok cafe ve restorant hizmet vermedi, motosiklet kullanımına gece yarısına kadar yasak getirildi.

Sonko'yu bekleyen bir diğer dava; Sweet Beauty

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan başka bir dava daha bulunuyor.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" isimli bir güzellik salonunu çalışanına tecavüz etmekle suçlanmış ve olay ülke gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Tecavüz davasının ardından 8-9-10 Mart 2021'de ülke tarihinde görülmemiş sokak olayları yaşanmış, birçok Fransız market yağmalanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Batı Afrika'da kurumsallaşmış demokratik yapısı ve hiç darbe görmemiş tarihiyle örnek gösterilen Senegal'de Sonko olayları sonrası yaşananlar, uluslararası toplumun da dikkatini çekmişti.

Sonko, kamuoyunda " sweet beauty davası " olarak bilinen davanın " siyasi bir komplo " olduğunu iddia ederek adaylığını engellemek için Cumhurbaşkanı Macky Sall'i, kendisine " tuzak kurmakl a" suçluyor.

Hala devam eden davanın bir sonraki duruşma tarihi henüz bilinmiyor.

3. dönem adaylık tartışmaları

Senegal'de 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıldan az bir süre kala adaylık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Üst üste 2 dönem cumhurbaşkanı seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Sall'in 3. dönem için aday olup olmayacağı merak ediliyor.

Mevcut anayasaya göre, cumhurbaşkanının üst üste en fazla 2 dönem görev yapabildiği ülkede Sall'in olası adaylığının büyük ölçekli sokak olaylarına sebebiyet vereceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Sall, aday olup olmayacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, bazı hukukçular ise Sall'in 3'üncü dönem adaylığının yasal olduğunu söylüyor.

Zira, Sall'in ilk göreve geldiği 2012'de cumhurbaşkanı, her dönemi 7 yıl olmak üzere 3 dönem üst üste seçilebiliyordu.

Sall, 2016'da yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanın görev süresini 7 yıldan 5 yıla indirmiş ve cumhurbaşkanının üst üste aday olma süresini de 2 dönemle kısıtlamıştı.

Bazı hukukçular, Sall seçildiğinde cumhurbaşkanının anayasal olarak 3 dönem üst üste aday olabildiğini dolayısıyla anayasa değişikliklerinin geriye doğru işletilemeyeceğini savunuyor.

Sonko ve destekçileri ise hiçbir şekilde Sall'in adaylığını tanımayacaklarını söylüyor.

Sonko'nun yaşadığı mahalle ve yakınlarında bir araya gelen bir grup gösterici, kararı protesto etti. Polis, gösteriye müdahale etti.

Destekçilerinin büyük bir kısmı gençlerden oluşan 49 yaşındaki Sonko, 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 oranında oy alarak 3. olmuştu.

Sonko, geçen yıl yapılan yerel seçimlerde güneydeki Ziguinchor kentinin belediye başkanı seçilmişti.







