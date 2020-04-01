Senegal'de koronavirüsten ilk can kaybı: Olimpik Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf hayatını kaybetti

Kenya'da pazar yerlerinde sosyal mesafeyi korumak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediliyor

Kenya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa uymayarak kurulan pazarlarda alışveriş için bir araya gelenlerin sosyal mesafeyi koruyamadıkları gerekçesi ile ayırmak isteyen güvenlik güçleri, topluluğa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Koronavirüs salgından korkmayan halk ise 'hükümet para versin evde oturalım' dedi.

