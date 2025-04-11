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Şiddetli yağışlar Hindistan ve Nepal'i felakete sürükledi: 100'den fazla ölü var

Şiddetli yağışlar Hindistan ve Nepal'i felakete sürükledi: 100'den fazla ölü var

22:5311/04/2025, Friday
AA
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Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar sonucu 100'den fazla kişi öldü.
Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar sonucu 100'den fazla kişi öldü.

Hindistan ve Nepal'de son iki günde şiddetli yağışlar sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgede ilerleyen günlerde daha fazla yağış bekleniyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Nepal'de son iki günde mevsim normallerinin dışında şiddetli yağmur etkili oluyor.

Yağışlar nedeniyle Hindistan'ın Bihar eyaletinde 82 kişi hayatını kaybederken, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te ise yıldırım ve fırtına sebebiyle 18 kişi yaşamını yitirdi.
Nepal'de de yıldırım düşmesi ve şiddetli yağışlar sonrası 8 kişi öldü.

Hint basınındaki hava durumu tahminlerine göre, bölgede ilerleyen günlerde daha fazla yağış bekleniyor.



#Hindistan
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#şiddetli yağış
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