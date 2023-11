Şifa değil can pazarı

İsrail’in Gazze’de can pazarına çeviren Şifa Hastanesi saldırısını tanıkları anlattı. Şifa Hastanesi’nde görevli Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah, Yeni Şafak’a “Hemen önümde gerçekleşti. Can pazarının ortasında bulduk kendimizi. İnsanların vücut parçaları vardı. Etkisinden hala çıkamadım” dedi. Atuallah, “Tam ambulans hastanenin girişine doğru geldiği sırada vurdular. Her şey bir film şeridi gibiydi. Aramızda 20 metre vardı” diye konuştu.