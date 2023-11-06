Şifa değil can pazarı

İsrail’in Gazze’de can pazarına çeviren Şifa Hastanesi saldırısını tanıkları anlattı. Şifa Hastanesi’nde görevli Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilisi Enver Atuallah, Yeni Şafak’a “Hemen önümde gerçekleşti. Can pazarının ortasında bulduk kendimizi. İnsanların vücut parçaları vardı. Etkisinden hala çıkamadım” dedi. Atuallah, “Tam ambulans hastanenin girişine doğru geldiği sırada vurdular. Her şey bir film şeridi gibiydi. Aramızda 20 metre vardı” diye konuştu.

KIZILHAÇ DA İŞLEVSİZ

Uluslararası kuruluşların burada yetersiz kaldığını belirten Atuallah, “Kızılhaç ile koordineli bir biçimde hareket ediyorduk ama onların da burada işlevinin olmadığını anladık. Çünkü İsrail hiçbir uluslararası kuruluşu umursamıyor. İsrail izin vermedikçe herhangi bir adım da atılamıyor. O yüzden burada daha ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.

TEK ÖĞÜN İKİ KİŞİYE PAY

Yiyecek anlamında çok ciddi sıkıntıda olduklarına dikkat çeken Atuallah, “Tek kişilik öğün iki kişiye paylaştırılarak veriliyor. Ekmek fırınlarımız tamamen kapandı. Refah Sınır Kapısı’ndaki yardımlarda bize çok az miktarda ulaştı. Sınır kapsının bir an önce açılması gerek. Yoksa burada durum daha da beter olacak” diye anlattı. Ataullah, burada çalışan doktorların da artık çok zor şartlarda olduğunu ifade ederek, yaralılar arasında kendi yakınlarını aradıklarını ifade etti.







