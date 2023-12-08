Sığınacak yerleri kalmadı

İsrail’in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürülmesiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 177’ye yükseldi. 2 aydır Gazze’nin içerisinde sürekli göç etmek zorunda kalan siviller, önce kuzeyden Deir El Balah ve Han Yunus’a göç ettirildi. Ardından saldırıların arttığı Han Yunus’tan Refah’a doğru göç ettiriliyor. İkinci kez Gazze içinde göçe zorlanan siviller, çaresizlik içerisinde güvenli bir yer ararken göç yolculuklarında kötü koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Temiz suyun ve gıdanın yetersizliğinden kaynaklı birçok sivilin açlıkla boğuştuğunu belirten Gazzeliler, yardımların çok yetersiz olduğunu belirtiyor.
İşgalci gücün Han Yunus’u ablukaya almasıyla Refah şehri Gazze’nin geri kalanından ayrılırken, bu durumun zaten kısıtlı olan yardımların tamamen kesilebileceği anlamına geldiği aktarıldı.
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2 saat önce