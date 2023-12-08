Sığınacak yerleri kalmadı

Sağlık Bakanı Koca, hasta transferleri ile ilgili İsrail Mısır ve Türkiye’den oluşan üçlü koordinasyon ekibinin çalıştığını söyledi. Koca, "Şu ana kadar ülkemize 114’ü hasta 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı" dedi. Sahra hastanesine ilişkin konuşan Koca, "İsrail Sağlık Bakanı bugün Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla Sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkânımız olacak" diye konuştu.