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Dünya SİHA paniği Sözde Karabağ lideri Harutyan anaokulunda görüntülendi
ASYA

SİHA paniği: Sözde Karabağ lideri Harutyan anaokulunda görüntülendi

Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan tarafında panik havası sürüyor. Daha önce SİHA’lara hedef olmamak için sığınakta görüşme gerçekleştirirken fotoğraflanan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, şimdi de askeri komuta toplantısını anaokulunda yaparken görüntülendi.

Haber Merkezi Diğer
Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, önlerinde harita beraberindekilerle anaokulunda toplantı yapıyor.
Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, önlerinde harita beraberindekilerle anaokulunda toplantı yapıyor.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan cephesinde büyük motivasyon kaybına neden oldu.

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Toplantıyı anaokulunda yaptılar

Asker cephesindeki panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Ermeni yetkililer SİHA’lara yakalanmamak için farklı yollar deniyor. Son olarak Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, beraberindekilerle birlikte bir anaokulunda askeri komuta toplantısı yaparken fotoğraflandı.

Sözde Karabağ lideri Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı.


SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi
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SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

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