Dünya Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimisterdan Türkiyeye teşekkür
AVRUPA

Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister’dan Türkiye’ye teşekkür

Ukrayna’da Rus saldırılarının ardından silahlanan ve asker kıyafeti ile Kiev’de sokak mücadelesine destek veren Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, Bayraktar SİHA’larını överek, “Son derece faydalı. Türkiye’nin bu desteğinden ve boğazların Rus savaş uçaklarına kapatılmasından memnunuz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister’dan Türkiye’ye teşekkür
Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister’dan Türkiye’ye teşekkür.

Rusya’nın Ukrayna saldırılarına başlamasının ardından halka silah dağıtımına da başlanmıştı. Özellikle başkent Kiev’de silahlanan halk kentini savunuyor. Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister da silahı ve asker kıyafeti ile Kiev sokaklarında gönüllü olarak orduya destek veriyor.

BAYRAKTAR SİHA'LARI ÖVDÜ

Asker ile açıklama yapan Ukraynalı milletvekili Bayraktar SİHA’ları övdü. Türklere teşekkür eden Buimister, Rus saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirerek, “Rusya şimdi sadece Ukrayna için bir tehdit değil, artık tüm dünya için bir tehdit. Sadece askeri unsurlara saldırmıyorlar, en önemlisi de sivil halka saldırıyorlar” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, “Avrupa etkili ama daha fazlasını yapabiliriz. Sadece milyonlarca Ukraynalı için dünyanın her yerindeki herkes için birlikte daha fazlasını yapabiliriz” dedi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Bayraktar SİHA’larına da değinen milletvekili, “Son derece faydalı. Türkiye’nin bu desteğinden ve boğazların Rus savaş uçaklarına kapatılmasından memnunuz” dedi.
Bir sonraki adımın ne olacağına değinen Buimister, “Toplantının sonuçlarını bekliyoruz. Fikir teatisi şeklinde olacak. Eğer Rusya duruşunu değiştirmez ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederse müzakere ne işe yarayacak ki? Müzakere, her iki taraf için de iyi niyettir. Biz iyi niyet göremiyoruz. Müzakereler devam ederken Ukrayna’nın başkentinin merkezinde hala bu sirenleri duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Savaşın mağduru çocuklar: Bu fotoğraflar yürek burkuyor
FOTOĞRAF 10
Title
Gelen son bilgilere göre Ukrayna'da 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti.
Title
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
Title
Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen fotoğraflar çocukların mağduriyetini gözler önüne seriyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Savaşın mağduru çocuklar: Bu fotoğraflar yürek burkuyor
Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. BM verilerine göre 500 binden fazla Ukraynalı yerinden oldu. Savaş mağduru çocukların bölgeden gelen fotoğrafları ise yürek burkuyor.

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
FOTOĞRAF 9
Title
Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.<br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.<br>
Title
İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor.
Title
Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti.
Title
Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi.
Title
İşte o billboardlardan bir kaçı:
Title
\"İşgalciler cehennemde yanın\"
Title
\"İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?\"
Title
\"Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun\"
Title
“Hala hayattayken topraklarımızdan defolun”
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...


Savaşın mağduru çocuklar

Savaşın mağduru çocuklar

Çatışmaların gölgesinde yürek burkan fotoğraflar.
Kiev hayalet pilotu

'Kiev hayalet' pilotu

​Gerçek mi hayal ürünü mü?
TVNET ekibi Odessada: Rusya Ukraynanın Karadenizle irtibatını kesmek için savaş gemilerini bölgeye yığdı

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar...

​Ukrayna'dan tahliye olan Türkler yaşadıkları dehşeti anlattı.

​Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6'lı masaya sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.