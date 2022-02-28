Silahlanarak ordusuna destek veren Ukraynalı milletvekili Buimister’dan Türkiye’ye teşekkür.

Rusya’nın Ukrayna saldırılarına başlamasının ardından halka silah dağıtımına da başlanmıştı. Özellikle başkent Kiev’de silahlanan halk kentini savunuyor. Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister da silahı ve asker kıyafeti ile Kiev sokaklarında gönüllü olarak orduya destek veriyor.

BAYRAKTAR SİHA'LARI ÖVDÜ

Asker ile açıklama yapan Ukraynalı milletvekili Bayraktar SİHA’ları övdü. Türklere teşekkür eden Buimister, Rus saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirerek, “Rusya şimdi sadece Ukrayna için bir tehdit değil, artık tüm dünya için bir tehdit. Sadece askeri unsurlara saldırmıyorlar, en önemlisi de sivil halka saldırıyorlar” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, “Avrupa etkili ama daha fazlasını yapabiliriz. Sadece milyonlarca Ukraynalı için dünyanın her yerindeki herkes için birlikte daha fazlasını yapabiliriz” dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bayraktar SİHA’larına da değinen milletvekili, “Son derece faydalı. Türkiye’nin bu desteğinden ve boğazların Rus savaş uçaklarına kapatılmasından memnunuz” dedi.

Bir sonraki adımın ne olacağına değinen Buimister, “Toplantının sonuçlarını bekliyoruz. Fikir teatisi şeklinde olacak. Eğer Rusya duruşunu değiştirmez ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederse müzakere ne işe yarayacak ki? Müzakere, her iki taraf için de iyi niyettir. Biz iyi niyet göremiyoruz. Müzakereler devam ederken Ukrayna’nın başkentinin merkezinde hala bu sirenleri duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Gelen son bilgilere göre Ukrayna'da 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen fotoğraflar çocukların mağduriyetini gözler önüne seriyor. Savaşın mağduru çocuklar: Bu fotoğraflar yürek burkuyor Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. BM verilerine göre 500 binden fazla Ukraynalı yerinden oldu. Savaş mağduru çocukların bölgeden gelen fotoğrafları ise yürek burkuyor. BiP'te paylaş

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