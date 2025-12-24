Silolarını kıtalararası füzelerle doldurdu

Raporda, Pekin’in silah kontrolü görüşmelerine ilgi göstermediği ve nükleer kapasitesini hızla genişlettiği vurgulandı. Raporda Pekin’in, 2027 yılına kadar Tayvan’a karşı bir savaşı 'kazanabilecek' kapasiteye ulaşmayı hedeflediği ve bu doğrultuda caydırıcılık mekanizmasını güçlendirmeye çabaladığı ifade edildi. Pekin yönetimi, Moğolistan sınırına yakın bölgelerdeki silo sahalarına katı yakıtlı DF-31 tipi füzeler yerleştirdi. Pentagon daha önce bu silo sahalarının varlığını doğrulamış, ancak silolara kaç füze yüklendiğine dair bir sayı paylaşmamıştı. Pentagon raporunda, “Pekin’in daha kapsamlı silah kontrolü görüşmelerini sürdürme konusunda bir iştahı olduğuna dair bir işaret görmüyoruz” dendi.

Taslak Pentagon raporunda, yeni yerleştirildiği belirtilen füzelerin olası hedeflerine dair bir bilgi yer almadı. Rapora göre Çin’in nükleer savaş başlığı stoku 2024 itibarıyla 600 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, önceki yıllara kıyasla üretim hızında bir yavaşlamaya işaret etse de rapor, Çin’in nükleer kapasitesini büyütmeye devam ettiğini ve 2030’a kadar 1000’in üzerinde savaş başlığına ulaşma yolunda olduğunu kaydediyor. Çin’in Washington Büyükelçiliği ise iddiaları reddetti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada Çin’in 'savunmaya dayalı bir nükleer strateji izlediği, nükleer kuvvetlerini ulusal güvenlik için gerekli asgari seviyede tuttuğu ve nükleer denemelere ilişkin moratoryuma bağlı kaldığı' belirtildi.