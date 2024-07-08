Singapur'da 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı

Halk arasında bilinen adıyla 'tezek' ve 'gübre böcekleri', Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Karacabey Longoz Ormanı'nda korumaya alındı. Longoza ziyarete gelenler, doğanın geri dönüşüm sürecini hızlandıran, delikler kazıp toprağı havalandıran ve gübrelemeye yardımcı olan bu böceklere zarar vermemeleri için, tabelalarla uyarılıyor.