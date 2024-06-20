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Türkiye'de nadir görülüyor: Bir ilimizde 'dikenli dantel böceği' ortaya çıktı

17:08 - 20/06/2024 Perşembe
DHA

Adıyaman'da halk arasında 'dikenli dantel böceği' olarak bilinen (Phyllomorpha laciniata) görüntülendi.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Aydınpınar Mahallesi yakınlarında dağda halk arasında 'dikenli dantel böceği' veya 'altın yumurta böceği' olarak bilinen (Phyllomorpha laciniata) görüntülendi.

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Yumurtalarını sırtlarında taşıyan, dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısı olan nadir görülen böcek türü, bölgedeki çoban tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, konu ile ilgili açıklama yaptı.

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Satar, bu türün kanatlarının kurumuş yapraklara benzediği için fark edilmesinin oldukça zor olduğunu ifade ederek, "Altın yumurta böceği normalde kurumuş yapraklara benzediği için düşmanları tarafından çok fark edilemeyen bir böcek.

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Fakat bu dişileri çiftleştikten sonra yumurtalarını ya üzerlerine yapıştırıyorlar ya da erkeklerine yapıştırıyorlar.

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Dolayısıyla fark edilme oranı artıyor.

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Bunlara altın yumurta böceği denilmesinin sebebi ise bunların yumurtaları önce beyazımsıdır daha sonra sarıya döner ve daha sonra altın rengini alır" dedi.

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#Adıyaman
#böcek
#dikenli dantel böceği
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