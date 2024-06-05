Böcek ısırığını hafife almayın! Ölümcül tehlikesi var

Özellikle sıcak havalarda böceklerin geneli gün yüzüne çıktığını belirten Dr. Kaplan, şu şekilde konuştu:





"Böceklerin pek çoğu kanla beslenir ve insan vücudu bunun için elverişlidir. Böcek ısırığı, genel olarak vücutta küçük bir alanda kızarıklık ve kaşıntı hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Böcek ısırıklarının bir dizi kötü sonuçlar da doğurabileceğini akılda tutmak gerekir. Az da olsa ölümle sonuçlanabilecek kötü durumlara da neden olabilir. Bunlar: Alerjik reaksiyonla birlikte solunumun durması, bazen arı sokmalarında kalp krizi ile eşlik eden sendromlar (Kounis Sendromu), ısırılan bölgede cilt enfeksiyonu (bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ülser oluşturacak yaralara bile neden olabilir), kene ısırıkları ile gelişen 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi."