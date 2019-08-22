Dünya Sınır ötesine set
ORTADOĞU

Sınır ötesine set

İdlib’ten yeni göç dalgasına karşı Rusya odaklı diplomasiyi artıran Türkiye, kaçan sığınmacılar için de sınır ötesinde hazırlık yapıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’de sivileri hedef alan saldırıları yeni bir göç dalgasını gündeme getirdi. Türkiye sınırına doğru hareket eden Suriyelilerin sayının 150 bin civarında olduğu ifade edildi. Suriye’deki iç savaşın başlamasından sonra rejim güçleri en büyük saldırılarını son süreçte İdlib’e yöneltmiş durumda. Terör örgütlerinin varlığını bahane eden, rejim güçleri sivilleri gözetmeksizin İdlib ve etrafını bombalamayı sürdürüyor.

YERLER BELİRLENDİ

  • Rejim ve Rusya’nın vurduğu bölgelerde yaşayan siviller ise Suriye’nin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Bombardımanın İdlib’in kuzeyine doğru kayması durumunda evlerini terk edenlerin Türkiye sınırına doğru hareket edebileceği tahmin ediliyor. Türkiye bu büyük göç dalgasını karşılamak için şimdiden hazırlıklara başladı. Olası göç dalgasının büyüklüğüne göre farklı senaryolar hazırlandı. Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler öncelikli olarak sınırın Suriye tarafından tutacak. Göç hareketinin durumuna göre, göçmenlerin barınması ve yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması içinde hazırlıklar tamamlandı. Kampların kurulacağı muhtemel yerler de belirlendi.

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